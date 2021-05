Las declaraciones de Rocío Carrasco siguen dejando sin palabras a muchos y cada vez es más gente la que la apoya. Tras los últimos episodios de la docuserie que protagoniza, una cuenta de fans de Olga Moreno en su aventura en 'Supervivientes 2021' ha decidido pasar a apoyar a la hija de Rocío Jurado argumentando que ha abierto los ojos.

Se trata de un perfil de Instagram de más de 600 seguidores que ha defendido a la concursante firmemente, pero que ha cambiado de opinión sobre ella: "Me veo obligada a borrar esta cuenta ya que no puedo defender a una persona que es cómplice de todo lo que se está diciendo con pruebas. Rocío, yo sí te creo".

La responsable animó a los usuarios de la red a replantearse su visión de la sevillana: "Psicólogos, pruebas judiciales... ¿Qué más queréis? Abrid los ojos como he hecho yo". Tal y como detalló, su cambio inesperado ha tenido consecuencias directas: "Solo sabéis insultar, amenazar... Yo no obligo a nadie a que me siga, quien no quiera, ya sabe".

Las publicaciones en las que explicaba su argumento se ha llenado de críticas de fans de la mujer de Antonio David, lo que hizo que animara a todos esos 'haters' a replantear su visión de la historia: "Ya basta de ver lo que os interesa. ¿Habéis estado en esa casa? ¿Habéis vivido esa situación? Pregunto. ¡Qué pesados sois, espabilad, joder!"