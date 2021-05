La nueva entrega de la docu-serie sobre la vida de Rocío Carrasco que Telecinco emitió en la noche de este pasado miércoles sigue levantando ampollas. Dos versiones contrapuestas, -la de la protagonista frente a la de su ex-marido, Antonio David Flores- que cuentan con seguidores a ambos lados de la polémica y, por ende, con guerras colaterales que van más allá de corrillos y redes sociales. Y es que los mismos programas de Telecinco que se nutren del contenido que cada semana vierte ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva‘ parecen posicionarse en uno u otro bando, con implicaciones personales de colaboradores, reporteros, y hasta presentadores de dichos espacios de Mediaset.

En la última emisión de anoche, la viguesa Carlota Corredera, que conduce el debate y la presentación de la docu-serie, arrancó el programa con un discurso inicial que ya se ha hecho habitual en cada entrega. En la décima, la periodista gallega volvió a dirigir sus flechas a todos aquellos negacionistas del testimonio de Rocío Carrasco. Pero a diferencia de otras ocasiones, entre sus dianas incluyó a compañeros y compañeras de la propia cadena de televisión en la que ella trabaja.

"Queridos negacionistas, siento deciros que esta noche vais a volver a perder una nueva batalla y ya van 10 de 10. Cuando Rocío contaba que su exmarido la maltrataba, dijeron: ‘sí, vale, pero ¿por qué no ve a sus hijos?’ Cuando relató con todo su dolor que su hija la maltrataba, dijeron: ‘Sí, vale, pero ¿y su hijo David? ¿Qué le ha hecho?’. Pues ha llegado el episodio 10, el que despeja esa última incógnita de los negacionistas", declaró. Con cierta ironía añadió: "Sí, negacionistas. En ese episodio vais a ver a Rocío feliz. Podéis preparar vuestros comentarios para soltarlos en redes o guardarlo para mañana para vuestros programas".

Carlota Corredera (@CarlotaLlauger): "Sí, negacionistas. En ese episodio vais a ver a Rocío feliz. Podéis preparar vuestros comentarios para soltarlos en redes o guardarlo para mañana para vuestros programas" #RocíoVerdad10 — ROCÍO, contar la verdad para seguir viva (@rocioseguirviva) 12 de mayo de 2021

Carlota Corredera (@CarlotaLlauger): "Queridos negacionistas: esta noche vais a perder otra batalla, y ya van 10 de 10. Ha llegado el episodio 10, el que despeja esa última incógnita de los negacionistas hasta el momento" #RocíoVerdad10 — ROCÍO, contar la verdad para seguir viva (@rocioseguirviva) 12 de mayo de 2021

No se quedó ahí la viguesa y, aunque no personalizó sus alusiones, las redes lo hicieron por ella. Dardos que fueron interpretados en Twitter con un destino claro: Ana Rosa Quintana, la reina de las mañanas en "El Programa de AR.

Carlota Corredera haciendo amigos en la cadena en la que trabaja. Hoy sus palabras iban muy claramente dedicadas a Ana Rosa Quintana, más conocida como “La Villareja”. #RocioVerdad10 — Javier • Portero 🏳️‍🌈 (@Javier_Portero) 12 de mayo de 2021

"La cuestión es seguir maltratándola. Cuando hablo de negacionistas no me estoy refiriendo únicamente a señores que sostienen un cartel. Hablo de periodistas, de colaboradores de esta cadena y de otros, y de grandes comunicadores a los que parece que les da rabia no haber podido contar ellos esta historia y se dedican a torpedearla", sentenció la presentadora.

👉🏼 @CarlotaLlauger: “Cuando hablo de negacionistas, no hablo solo de señores con un cartel. Hablo de periodistas, colaboradores, o grandes comunicadores a los que, parece, que les da rabia no haber podido contar esta historia, y se dedican a torpedearla”.



BIEN👏🏼 | #RocíoVerdad10 pic.twitter.com/oclW1s1eRt — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) 12 de mayo de 2021

CARLOTA LA MAS GRANDE



"Parece que les da rabia": ¿'Dardo' de Carlota Corredera a Ana Rosa Quintana por Rocío? https://t.co/kVZzQYnouc pic.twitter.com/nWWYqRKYfr — anespa (@anespa3) 13 de mayo de 2021

Todos en redes esperaban la respuesta de la Quintana a las palabras de su compañera en Telecinco, Carlota Corredera, en su programa de este jueves, pero no hubo reacción de la periodista madrileña.

¿A quién se refiere Corredera?

Además de Ana Rosa Quintana, casi todos los colaboradores de su programa, si bien no se posicionan claramente del lado de Antonio David Flores, sí ponen en duda parte del testimonio de su ex mujer. Es el caso de Joaquín Prat, Antonio Rossi, Alessandro Lequio o Marisa Martín Blazquez. Hay que recordar que la hija del ex guardia civil y Rocío Carrasco está en la nómina de la productora de Quintana desde hace algunas semanas. Pero hay otros nombres que podrían sentirse aludidos con el discurso de la viguesa: es el caso de Kiko Matamoros o de María Patiño, ambos habituales de "Salvame Diario".

Vaya zasca de Carlota Corredera a los negacionistas de la #ViolenciaMachista incluyendo a programas de Mediaset como el de Ana Rosa que han cuestionado a Rocío Carrasco desde el día 1: #Lequio -el que da bofetadas a mujeres-, Cortazar, Rossi, Arrabal...#RocioVerdad10 #RocioVerdad — Ángel Varela Pena (@angelvarelapena) 12 de mayo de 2021

#Carrascoysustrolas Ayer la señora Carlota Corredera insultó a periodistas, colaboradores, audiencia y me atrevería a decir que a mujeres que si han sido maltratadas por no creer a RC. Dijo que la estábamos maltratando de nuevo. Que esta señora siga en TV es de vergüenza. — María José (@marijosemjm) 13 de mayo de 2021