Desde el estreno del primer capítulo del documental sobre la vida de Rocio Carrasco, "Rocío, contar la verdad para seguir viva", la controversia y la polémica ha estado servida. El programa Sálvame se ha convertido sin duda en un empaco de confrontación de opiniones sobre el testimonio de la hija de Rocío Jurado y la presentadora viguesa Carlota Corredera se ha encontrado en más de una ocasión en el centro de la polémica.

Hace unos días la redes sociales ardían y se dividían después del encontronazo entre Carlota Corredera y uno de los colaboradores, Jesús Manuel Ruiz. En el intercambio de opiniones sobre la presunta situación de abuso que Carrasco sufrió a manos de su exmarido Antonio David Flores -Jesús Manuel afirmaba que el caso violencia de género de Rocío Carrasco había sido desestimado por un juez y que Antonio David Flores no contaba con ninguna condena- la gallega se ratificaba en su postura de dar por bueno el testimonio íntegro de Rocío y amenazaba con expulsar del plató al colaborador.

Ayer era la propia Carlota Corredera la que estallaba en Instagram. "Personas que no me siguen pero que aparecen en mi perfil para insultarme, amenazarme y desearme el peor de los males; personas que me seguían y que vomitan sus opiniones mientras se lamentan de lo mucho que les he decepcionado; mujeres que reparten y retiran carnés de buenas madres; mujeres que perpetúan el machismo; hombres negacionistas en general y de la violencia de género en particular; personas que se indignan porque desactivo los comentarios de mis publicaciones porque así no pueden expulsar su bilis ni aliviar unos segundos sus miserables vidas; tengo un mensaje para tod@s vosotr@s: la tierra es redonda y Rocío Carrasco y Rocío Flores son dos víctimas"

Dónde y cuándo ver el próximo episodio del documental sobre la vida de Rocío Carrasco

Esta noche Telecinco emitirá el octavo capítulo del docudrama sobre la vida de Rocío Carrasco a partir de las 22:00h. En el avance, cuenta que su hija, Rocío Flores, no podía tener ningún buen sentimiento hacia ella y que siempre tenía que volver a casa de Antonio David Flores con algo que contar.