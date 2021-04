El pasado viernes, Ana Rosa Quintana se ausentaba a mitad de su programa para acudir a la cita que tenía para vacunarse. La presentadora, que cumplió 65 años el pasado mes de enero, entraba dentro del rango de edad permitido actualmente para AstraZeneca, por lo que no dudó en ir al Wanda Metropolitano de Madrid y mostrar a los espectadores su vacunación en directo.

Esta mañana, la presentadora ha regresado a su puesto y ha explicado a sus compañeros de la mesa política y a la audiencia si había sufrido algún efecto secundario. No he tenido nada. Ni décimas, escalofríos, nada... Ni dolor en el brazo. Una suerte", ha expresado Ana Rosa, que ya después de la inyección reaccionó diciendo que no había sentido nada.

La suerte ha sido tal que Ana Rosa asegura que no se ha tenido que tomar ningún medicamento para evitar algún posible efecto adverso: "No he tomada nada. Ni paracetamol. Bicho malo nunca muere", ha dicho entre risas.

Ana Rosa, que tendrá que vacunarse con la segunda dosis en un plazo de doce semanas, ha elogiado también a las fuerzas que están haciendo posible la vacunación: "La gente de SUMMA está haciendo un grandísimo esfuerzo, para ellos nuestra admiración". Por otro lado, ha lamentado que hubiese poca gente: "Le dije que por qué había tan poquita gente y me dijeron 'porque no tenemos vacunas".