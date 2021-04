La entrevista de Jordi Évole a Miguel Bosé ha generado un gran debate en redes sociales y también en televisión. Además de su declarado negacionismo del coronavirus (un tema que se abordará a fondo en la segunda parte este domingo), el cantante habló de su vida de excesos y adicciones.

"He llegado a consumir dos gramos diarios, más fumar maría, éxtasis... lo dejé todo al mismo tiempo el mismo día: subiendo unas escaleras a un escenario. Mi road manager me dijo: 'Está todo listo...'. Y dije: 'Se acabó", comentó Bosé, que asegura que lleva siete años libre de las drogas.

Este lunes, en 'Espejo Público', los colaboradores dieron sus impresiones sobre las declaraciones de Bosé y Paco Marhuenda se refirió a él como "desecho humano". Susanna Griso, sorprendida, intervino: "Esa es una palabra muy fuerte, ¿eh?". "Es una forma de expresarlo. A mi me da pena y a mi no me cae mal personalmente", dijo el periodista.

"Se ha convertido en un ser humano interiormente destrozado, con una vida terrible", dijo Marhuenda, que intentó suavizar sus palabras: "Un desecho puede recuperarse. La voz que le vi y el comportamiento que tiene, ese egocentrismo, me da pena y no lo digo con superioridad. Habría que ver cómo está psicológicamente".