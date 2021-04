Entre los diez jóvenes solteros que buscarán el amor en el nuevo reality de Neox "Love Island" no podía faltar la representación gallega. Miguel, de 24 años y natural de A Coruña, no peca de humildad a la hora de defender sus virtudes: "Como amante me pongo un nueve y como novio me pondría un ocho", asegura en el vídeo de presentación.

"Aunque parece calmado de primeras, Miguel esconde un volcán en su interior que, afirma, seguro que entrará en erupción en la isla", ceba el dating-show que conducirá la popular Cristina Pedroche.

Frente al desafío de encontrar el amor, el electricista coruñés destaca su sonrisa y su altura como sus "irresistibles armas de seducción", pero también su cabezonería. Asegura que "si se lo propone, no hay chica que no caiga rendida a sus encantos". Y eleva el voltaje del programa al resumir sus atributos con un simple y demoledor "Galicia calidade". A buen entendedor o entendedora...

Miguel se confiesa aficionado a literatura sobre crecimiento personal, "adicto a la empanada" y entregado en el amor, pero también hay problemas en el paraíso: reconoce "desanimarse si le agobian y le cortan las alas".

Miguel y otros nueve jóvenes buscarán el amor en ‘Love Island’ mientras conviven aislados del mundo exterior en una espectacular villa en Canarias. Pero no todo van a ser citas y "crushes", también habrá lugar para el esfuerzo con una serie de juegos, desafíos y sorpresas que los concursantes deberán superar para hacerse con el premio final. Estarán continuamente vigilados por cámaras y competirán "emparejados", ya que el único requisito para no ser eliminado será no quedarse solo.

'Love Island' es una producción de Atresmedia TV en colaboración con Boomerang TV y está basado en el formato original de la televisión británica ITV Studios y Motion Content Group, que ha tenido versiones en una veintena de países.