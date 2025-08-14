El National Geographic se fija en esta fiesta gallega con 708 años de historia: se celebra en este pueblo medieval

Galicia es un territorio con un sinfín de pequeños pueblos que portan con mucho orgullo de identidad propia. Sus fiestas, sus parajes naturales, su gastronomía, su historia... Todos ellos son elementos comunes y de peso que los convierten en lugares únicos a ojos del mundo y ello no ha pasado desapercibido por el National Geographic.

En un artículo reciente de su revista digital, han puesto el foco sobre la ya histórica Festa do Boi, de Allariz, cuya primera edición tuvo lugar en el año 1317 y que revive cada Corpus Christi como si no hubiesen pasado los siglos.

Esta celebración tiene sus similitudes con el 'San Fermín', y es que en el acto principal un buey recorre las calles antiguas del pueblo, escoltado por jóvenes y no tan jóvenes que lo acompañan como en su día se hacía en tiempos medievales.

Festa do Boi en Allariz / JOSÉ PAZ

Allariz, uno de los pueblos más bonitos de Galicia

O Arnado (Allariz) / CONCELLO DE ALLARIZ

Sin duda, la Festa do Boi es uno de los grandes atractivos de Allariz a nivel de festividades, pero este pequeño pueblo medieval tiene mucho que ofrecer a sus visitantes más allá de celebraciones. Cada año, es uno de los rincones de Galicia más elogiados por muchos motivos:

Un casco histórico perfectamente conservado . Sus calles empedradas, sus casas de piedra y sus pequeñas plazas que mantienen su esencia medieval. No fue declado Bien de interés cultural por casualidad.

. Sus calles empedradas, sus casas de piedra y sus pequeñas plazas que mantienen su esencia medieval. No fue declado Bien de interés cultural por casualidad. Entre sus calles, encontramos iglesias románicas como la de Santiago o la de San Benito , y construcciones monumentales como el conventa de Santa Clara, que alberga una colecciones de orfebrería sacra gallega con más de 300 piezas en oro y plata.

, y construcciones monumentales como el conventa de Santa Clara, que alberga una colecciones de orfebrería sacra gallega con más de 300 piezas en oro y plata. El río Arnoia y su paseo fluvial . Atraviesa el pueblo acompañado de unas zonas verdes muy cuidadas que contienen senderos, pasarelas de madera y rincones en los que disfrutar de un día agradable. En verano, hay varias zonas aptas para darse un baño.

. Atraviesa el pueblo acompañado de unas zonas verdes muy cuidadas que contienen senderos, pasarelas de madera y rincones en los que disfrutar de un día agradable. En verano, hay varias zonas aptas para darse un baño. El Museo Galego do Xoguete exhibe alrededor de 1.500 juguetes del siglo XX, lo que viene a ser un total viaje al pasado para los más mayores y una ventana para los más pequeños. Además, el Parque Etnográfico de Arnoia y espacios como el Ecoespazo do Rexo suman patrimonio y arte al aire libre.

Pero no se queda ahí, si no que hay mucho más. Allariz es uno de los pueblos gallegos que más vale la pena descubrir y disfrutar.