Depedro, Jairo Zavala, avisa: “Traemos el sol”. La luz de la frase ilumina la esperanza ante el tiempo cambiante gallego y tranquiliza a los festivaleros del Barbeira Season Fest que hoy podrán disfrutar de esta banda a las 23.30 horas como Concierto Vibra Mahou. También actuarán hoy allí La Habitación Roja, Morreo, Diamante Negro; Emilia, Pardo y Bazán y Dj Moderno. “Tocaremos temas de nuestro último disco, Máquina de piedad, pero no nos olvidaremos de los clásicos. Va a ser un concierto muy energético”, promete. Si eres fan y te lo pierdes, calma: Depedro actuará en Vigo en octubre con el Vibra Mahou Fest con Delaporte, Anni B Sweet, Arde Bogotá o Shinova, entre otros.

–¿Cómo fue la preparación de este álbum?

–Fue un proceso muy largo porque me cuesta mucho escribir algo que me emocione. Fue como llenar un bote de arroz grano a grano. Muchas de las canciones las escribí antes de la pandemia. Un nexo común de los temas es que pone el foco en las experiencias conscientes, en darte cuenta de lo importante que es cada segundo que pasa por nuestra vida y actuar en consecuencia.

–En el tema homónimo que abre el disco hablas del miedo en un momento. ¿A qué tienes miedo?

–A muchas cosas, soy padre de familia. No hay nada que dé más miedo que le pueda pasar algo malo a los hijos pero el miedo es una cosa natural y hay que vivir con él. Hay que moverte hacia adelante. El miedo también da sentido a lo que hacemos.

–¿En la vida y en el amor se debe luchar hasta el final?

–Si abandonas nunca vas a tener la posibilidad de ganar. Y el amor hay que lucharlo todos los días, si no, se evapora.

–¿Qué nos salva en la vida?

–Solo nos salva una cosa, el amor. Nada más.

–En algunos temas destacan los sonidos electrónicos, ¿cómo los ha trabajado?

–Iván Ferreiro me ayudó a hacer la letra de “Entre el cielo y el barro”. Él es una persona que transmite su entusiasmo y colaboró también en poner la letra y en añadir sonidos para lo que hizo una investigación tremenda. Lo que hacen los amigos con tanto cariño es alucinante y un honor tenerlo plasmado en el disco.

–Una duda, en las letras, ¿tiendes hacia la realidad o ficcionas?

–Hay un poco de todo, no tengo una premisa. Me suelo fijar mucho en el campo cercano, en lo que tengo al lado pero también he visto cosas sobre las que he ficcionado. Cualquier cosa es posible si ayuda a que la emoción se cuele en las líneas de las letras de una canción.

–¿Realmente te ves como un bufón tal como cantas en un tema?

–Somos trovadores, es nuestro trabajo. Tenemos que entretener porque el bufón tiene un amplio sentido semántico, no solo es el payaso. Es el que hace que nos demos cuenta que al final necesitamos el sentido del humor en nuestra vida para aplacar la ira de los dioses.

–Me gustaría que hablara de “Causa común”, no sé si tiene un mensaje político.

–Me he dado cuenta de que cosas que pensaba que estaban superadas por nuestra sociedad han vuelto, basándose en la ignorancia o falta de interés de mucha gente de revisar la historia. Yo no quiero enarbolar una bandera. La música está por encima de eso pero vivo en este mundo y los extremismos me dan mucho miedo, he leído, tengo familia y me aterra que lo colectivo caiga en los mismos errores, aunque tengo mucha fe en la naturaleza humana, que el vaso está medio lleno y que todo va a salir bien.

–¿Cómo fue la preparación del tema “Noche oscura” con Leiva?

–La escribí con Lucas A. de Toledo y se basa en esas conversaciones en las que solucionamos el mundo. Para empezar, tomamos un dicho de Jonathan Swift: “Todo el mundo quiere vivir para siempre pero nadie quiere hacerse viejo”. Miguel, Leiva, le aportó mucha luz a la canción y le estoy agradecido.

–¿Tienes síndrome de Peter Pan?

–¿Yo? No, en absoluto. Soy muy consciente de mi edad y vivo mi momento. Soy padre de familia numerosa. Es maravilloso vivir tu edad, menos mal que envejecemos, la otra opción no es agradable.

–¿Participaría en el Benidorm Fest?

–No sé lo que es [se lo explico]. Ah, me gusta pensar que hago música y que no estoy dentro del show business.