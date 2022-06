Máis propostas desde Vigo que mesturan a música tradicional galega con xéneros, a priori, en coordeadas moi afastadas. Se BATEA, finalista no concurso de novos proxectos do Festival de Ortigueira, apostan por utilizar o rock como base, Xhamain parten de estilos máis extremos, coma o metal gótico e sinfónico. Presentan este venres, na sala Master, o se primeiro disco, Na Alma.

As entradas para o concerto, que empezará ás 21:30, poden mercarse por 8 euros anticipadas e por 10 xa na sala viguesa. Estarán acompañados polos tamén vigueses Losto Kinsky e as súas versións traducidas ó galego dos mellores himnos do rock de todos os tempos.

"Gaitas electrónicas e guitarras distorsionadas, voces delicadas e cheas de enerxía, letras sensibles e desgarradoras. Un contraste de emocións nun estilo único e cautivador", explican os propios Xhamain sobre os elementos que configuran a súa proposta.

Na Alma, álbum masterizado polo mundialmente coñecido enxeñeiro Tony Lindgren, é o primeiro dunha triloxía xa totalmente escrita chamada No Ser, na que xa se está traballando para a súa segunda parte. A previsión é lanzala nos próximos meses.