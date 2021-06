Un columpio en forma de chorizo y otras extravagancias balanceantes de Portugal

Alerta: Caros Guardiões do Spot Nunca é demais relembrar as advertências na utilização do Baloiço! Pede - se a todos e a cada um, atitudes cívicas e cuidadosas, relembramos que não é aconselhável mergulhar no rio, bem como passar as cordas de segurança. Queremos que usufruam da paisagem com a construção de boas e incríveis memórias, neste local! Sejam felizes a Baloiçar no Ave! 🌻🌻