De oca a oca y a 'rutear' por Pontevedra toca

As madriñas de San Simón

As chamadas “madriñas” non foron só lavandeiras. Tamén levaban comida, remendaban roupa, conseguían mantas, trasladaban cartas, ofrecían menciñas… Pero sobre todo foron seres humanos que ofreceron o pouco que tiñan para axudar a quen máis o necesitaba. Realmente, as mulleres de San Simón foron verdadeiras heroínas en época de violencia.

