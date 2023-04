El restaurante A Centoleira, de Bueu, publicó el redes sociales el "agradecimiento" a una reserva para 11 personas que no se presentó: "Gracias Ángela por tu reserva ayer para once personas". Así, avivó el debate sobre una de las grandes lacras de la hostelería en los últimos tiempos: las reservas que no se presentan.

La "gratitud" no se quedó ahí, sino que sirvió de puente para hacer públicas unas vivencias que en el sector de la restauración ocurren día tras día y dificultan la viabilidad de los pequeños negocios. "Gracias por no cogerme el teléfono. Gracias por no haber improvisado alguna excusa típica. Tu 'lo siento, me olvidé' deja una sensación agridulce. Porque no es el primero ni será el último 'no show'.", reflexionaba Xulio Estévez-Laiseca desde la cuenta de Instagram del restaurante pontevedrés. De esta forma, el responsable del negocio que se encuentra al pie de la playa de Beluso, que ha sido reconocido en la guía repsol hace unos días, expresaba su frustración ante una situación que se repiten y que no saben cómo resolver, tanto él como sus compañeros de profesión. "Porque represento a un montón de trabajadores: maitres, jefes de cocina, cocineros, aprendices, camareras, ayudantes, fregadores, lavaplatos, que luchan día a día por ganarse la vida y daros lo mejor de nuestra casa. Porque me da vergüenza cuando se lo hacéis a otro compañero del sector.", reflexionaba el gerente. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de A Centoleira 🦀 (@acentoleira) Mucho apoyo al restaurante A Centoleira en redes sociales El post del restaurante gallego no tardó en hacerse viral y recibir más de mil reacciones en Facebook e Instagram, todas con un patrón común: la solidaridad con el equipo y la condena a la falta de empatía de los ausentes. A las redes de A Centoleira llegaron más de 200 comentarios que reaviraron el debate de la fianza por reserva, que ya ha sido adoptado por algunos restaurantes vigueses y que parece cuestión de tiempo que se extienda a la totalidad del sector. El malestar de los seguidores de la marisquería era más que palpable y muchos no dudaron en aceptar que la fianza por reserva estaba más que justificada. El usuario de Twitter @dieguez_miguel compartió el mensaje de A Centoleira a sus seguidores y alcanzó 280.000 visualizaciones y generó algunas reacciones que dan para la reflexión: El par de veces que he tenido que llamar para anular una reserva en algún restaurante me ha sorprendido la efusividad con que me lo agradecían. Y pensé en eso, en las veces que los dejarán colgados. 30 segundos se tarda en llamar. — Luisra Villalta (@luisra78) April 8, 2023 Donde yo trabajo (Hostelería en Catalunya) tengo locales en los que este contacto pasa a una lista negra del local y no se le vuelve a aceptar NI COMO CLIENTE.



Es la única manera de entender que lo que haces tiene repercusiones.



Y esa persona ha actuado MAL.



Abrazo al staff — hormiga hormiga (@hormiguita2008) April 8, 2023 Por desgracia, este tipo de publicaciones no frenarán por si solas una situación que se repite cada semana y que cada vez merma más la sostenibilidad de la hostelería. El tiempo dirá si la fianza por reserva u otras soluciones que se planteen podrán dar solución y acabar con este programa que empieza a ser grave.