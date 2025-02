Prepara una pizza en sólo 3 minutos con esta sencilla receta que te solucionará las cenas

Nadie dice que no a una buena pizza. De masa más gruesa o fina, casera o de supermercados... todas sus versiones son un éxito y son una de las cenas más recurridas cuando tenemos planes con amigos.

Si tienes antojo de pizza, pero no tienes tiempo de preparártela o no has comprado ninguna en el supermercado en tu última visita, tranquilo porque tenemos una solución para que sacies tu apetito en solo 3 minutos. Una manera de hacer pizza que está triunfando en TikTok y en la que solo vas a necesitar una taza y los ingredientes que tengas en casa.

Ingredientes:

4 cucharadas de harina

1 cucharada de levadura química

2 cucharadas de leche

Tomate frito

Orégano

Aceite de oliva

Sal

Tus ingredientes favoritos para componer tu pizza.

Elaboración