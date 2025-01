Este queso de Mercadona, por menos de 2 euros, gana el premio por ser uno de los mejores del mundo

La edición de 'World Cheese Award' de 2024 se ha convertido en toda una referencia en el mundo de los quesos. Este concurso es ya uno de los más relevantes y con mayor competencia en este mundillo en el que España ha vuelto a salir muy bien parada.

Este año nuestro país se ha hecho con 25 medallas supergold otorgadas a los que quesos que han logrado la mejor puntuación entre los 4.768 quesos presentados y entre todos ellos hay uno que quizá ya hayas probado antes.

La crema de queso Camembert de la marca Hacendado se ha llevado el título de uno de los mejores quesos del mundo. Este producto elabora por Quesería Lafuente ha sido reconocido como uno de los mejores quesos del mundo y solo cuesta 1,70 euros la tarrina de 150 g.

La crema de queso Camembert de Hacendado / Mercadona

No tiene gluten y, una vez abierto, recomiendan consumirlo en un plazo máximo de cinco días para degustarlo con todas sus propiedades óptimas.

Si todavía no lo has probado, no tardes en acudir a tu Mercadona más cercano y degustar este delicioso y galardonado queso.