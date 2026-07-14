Icewolf, el restaurante de Vigo que convierte el menú en un juego inmersivo: descubre las fechas para vivirlo este verano

Salir a comer puede ser más que una experiencia gastronómica. En el restaurante Icewolf Baiuca, en Vigo, han creado un evento que lo demuestra.

Este local busca ir más allá de los escape room tematizado en cocina o las experiencia inmersiva en la carta. En su propuesta, El Ladrón de Recetas, el menú es el hilo conductor de toda la experiencia y la clave para avanzar en la misión.

A nivel gastronómico, ofrece un menú viajero, completo y diverso, que recorre ocho países de las regiones culinarias más importantes del mundo. Está compuesto por cuatro aperitivos, tres entrantes, dos platos principales y una variedad de postres.

Un momento de la experiencia "El Ladrón de Recetas" en Icewolf Baiuca Vigo. / FDV

En la parte narrativa, la experiencia se inspira en la película Atrápame si puedes, en la que los agentes participantes llevarán a cabo una investigación cruzando fronteras tras un misterioso ladrón de recetas. Todo ello estará acompañado por un maestro de ceremonias y contenido audiovisual que guiará a los asistentes a lo largo de la misión.

Y, por último, el juego: un reto gastronómico por equipos en el que los agentes deberán usar su ingenio y habilidades para seguir las pistas y capturar al Ladrón de Recetas. Desde catas a ciegas, dardos, cajas misteriosas o banderas serán algunas de las pruebas que sumarán puntuación y permitirán elegir a los mejores agentes culinarios de la ciudad.

La experiencia dura un total de 2 horas y media y la diversión, sin duda, está garantizada.

Nuevas fechas para este verano

«Estamos muy contentos e ilusionados con el éxito en el lanzamiento ya que las primeras fechas se agotarón en cuestión de horas y tuvimos que triplicar el número de eventos para atender a la demanda inicial», admiten desde Icewolf Baiuca, situado en el número 13 de la Plaza de Compostela.

Por ello, durante este verano el público podrá volver a disfrutar de El Ladrón de Recetas varios sábados al mediodía: el 25 de julio, el 22 de agosto y el 29 de agosto.

Noticias relacionadas

Todas aquellas personas interesadas en participar en esta experiencia única pueden consultar más información en la web de Icewolf e ir reservando su plaza. No se permite la entrada a menores de 16 años y todos los menores de 18 años deben ir acompañados de un progenitor o tutor.