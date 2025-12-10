Gala I Premios Casa Gourmet 2025

El sector del vino y la gastronomía se dio cita anoche en Barcelona para celebrar la primera edición de los Premios Casa Gourmet, un evento organizado por Casa Gourmet y Prensa Ibérica que nace para reconocer a las bodegas, empresas, proyectos y profesionales que están impulsando la excelencia vinogastronómica en España. La gala reunió a productores, directivos y marcas de referencia en un encuentro que aspira a consolidarse como una cita anual del sector.