Aprende a hacer la famosa tarta de queso de La Viña en solo 30 segundos.

La tarta de queso es uno de los postres más consumidos de nuestra gastronomía. Existen muchas formas de prepararla y una gran variedad de combinaciones para llevar este mítico y sencillo postre un paso más allá.

Aquí, te dejamos la receta de una alternativa a la clásica receta para preparar una tarta de queso más otoñal. Todas las opciones triunfan, pero no todas han sido elegidas como uno de los mejores sabores del año por el New York Times.

Hablamos de la tarta de queso del restaurante La Viña, que se encuentra en el casco antiguo de San Sebastián y donde llevan sirviendo esta tarta desde hace muchísimo tiempo. Ahora, conocemos la receta y por fin podemos prepararla en casa cada vez que nos apetezca. Es una tarta muy sencilla, solo tenemos que mezclar 5 ingredientes en un bol y hornear.

Ingredientes

Estos son los ingredientes para preparar la tarta de queso de La Viña:

500 gramos de queso crema.

4/5 huevos.

200 gramos de azúcar.

15 gramos de harina.

250 ml de nata.

Preparación de la tarta de queso de La Viña

Los pasos para preparar la tarta de queso de La Viña son muy sencillos. En un bol mezclamos los cinco ingredientes con una varilla. Es importante que todo quede bien mezclado, así que si tienes una varilla eléctrica, todo será más sencillo. Mientras hacemos estos pasos, ponemos el horno a precalentar a 200 grados por arriba y por abajo. Cuando tengamos todo listo, lo ponemos en un molde con papel de horno. ¡Te damos un truco! Si quieres darle un toque más rústico a tu tarta de queso, humedece con un poco de agua el papel y arrúgalo para que sea más fácil de usar. También puedes usar dos papeles intercalados y medio arrugados.

Colocamos la mezcla en el horno, lo más céntrico posible y horneamos. El tiempo del horneado puede variar en función de cuál queramos que sea el resultado. Si preferimos que quede más líquida, la dejamos entre 40-45 minutos. Si preferimos que se haga un poco más, entre 50-55 minutos. A la media hora del horneado, es recomendable ir vigilando que no se queme. Si se está dorando demasiado cubrimos con un papel de aluminio.

Cuando esté cuajada abrimos levemente la puerta del horno y dejamos atemperar en su interior durante 15 minutos con el horno apagado. Luego la sacamos del horno y la dejamos enfriar a temperatura ambiente sobre una rejilla sin desmoldar. Cuando ya esté fría cubrimos con papel de aluminio o papel film y dejamos reposar de un día a otro en el frigorífico o al menos unas horas.

arta de queso del restaurante La Viña. / TVE

Si eres fan de la tarta de queso, pero prefieres una opción más saludable, también tenemos una receta para ti. Aquí te presentamos la versión más sana de la clásica tarta de queso fría, evitando natas, azúcar y demás ingredientes que boicotean nuestra línea. Un postre fresco y ligero pero con mucho saber que entre dentro de nuestro estilo de alimentación 'healthy'.