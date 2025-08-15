En esta época apetecen platos frescos y ligeros que faciliten la digestión y que no resulten demasiado pesados. Las ensaladas, siempre frescas, siempre un regalo de vitaminas, son un reto a la imaginación y a la fantasía creadora, y además, son uno de los platos preferidos en la época estival. Lo mismo ocurre con las menestras, que permiten múltiples combinaciones y muy fáciles de preparar. Tampoco podemos olvidarnos de la fruta o de las cremas, uno de los alimentos preferidos por muchos durante el verano. Su gran variedad permite múltiples combinaciones y se pueden incluir tanto en postres como en platos en general.

A continuación, presentamos una serie de recetas perfectas para cualquier menú de la temporada veraniega, que te aportarán nutrientes y alegrarán tu paladar.