Galicia tiene un furancho secreto para los amantes del tapeo: zamburiñas y la mejor terraza de la provincia de Pontevedra

Con la llegada del verano y el creciente atractivo de Galicia como destino turístico, más visitantes buscan experiencias gastronómicas que encapsulen lo mejor de la tradición culinaria gallega.

Esta llegada de turistas coincide con los furanchos funcionando a plena potencia. Y aunque cada vez sean más los que conocen este tipo de establecimiento tan particular, no deja de ser una sorpresa para muchos turistas.

El cocinero e influencer gastronómico LaCocinaDeSantiaguini muestra en un vídeo de TikTok un furancho lleno de encanto y ubicado «en un entorno espectacular».

La mejor terraza de Galicia

El local que se muestra en el vídeo es el 'Muiño Vello', en Redondela. Este furancho reconvertido en restaurante se encuentra solo a media hora de Vigo y una carta tradicional, pero como dice el influencer, con «comida de calidad y vinito de calidad».

Los furanchos son casas, normalmente en aldeas, donde se sirve comida. En este caso visitamos O Muiño Vello, que dispone de la mejor terraza de Galicia en la guía Repsol.

El cocinero disfrutó de los populares pimientos de Padrón, así como de una tabla de jamón ibérico con queso de tetilla «muy cremoso y muy bueno». Para seguir, el tiktoker continuó con pulpo á feira y terminó con unas zamburiñas que le «vuelven loco».

En el vídeo, el influencer menciona que el local tiene «la mejor terraza de Galicia», reconocimiento otorgado con el premio Solete de la Guía Repsol en el año 2022.

Y no es para menos, la terraza está al lado de la Fervenza da Feixa y está cruzada por el río Alvedosa, lo que convierte sus mesas en forma de molino de piedra en el lugar fresco e idílico para pasar la velada.