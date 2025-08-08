Cocina con estrella en una estación de ferrocarril con historia: así es Nastura, el nuevo guiño de Nacho Manzano en Oviedo

Sobre la memoria de la antigua estación de FEVE de Oviedo, de donde partían trenes de madera tirados por renqueantes máquinas de vapor, hoy se erige un nuevo destino: Nastura. El chef Nacho Manzano, con tres estrellas Michelin, ha elegido el Gran Bulevar El Vasco para rendir homenaje a sus orígenes y a los viajes que inspiran su cocina. Lejos de rehuir de un variopinto espacio de ocio, lo convierte en el escenario perfecto para demostrar que la alta gastronomía puede florecer en cualquier lugar, enriqueciendo el viaje de todos los que ahora se acercan a él.

Una joya escondida

Al cruzar hoy las puertas del Gran Bulevar El Vasco, a un paso del bullicio sidrero de la calle Gascona, los aromas de la comida rápida y los luminosos de las franquicias actúan como cantos de sirena. Pero el verdadero peregrino gastronómico resiste la tentación. Avanza con determinación hasta el final de la galería, porque allí, como una joya escondida, se revela Nastura: el refugio culinario de Nacho Manzano y su familia. Y no está solo. Forma un tándem imbatible con la coctelería Varsovia, el templo líquido de otro de los grandes asturianos, el 'bartender' Borja Cortina.

El culto al producto: mar y tierra

Nastura es, tal y como ideó Nacho Manzano, el punto de encuentro donde la memoria de los guisos de Asturias, los que siempre disfrutó en su Casa Marcial, dialoga con la chispa de las cocinas lejanas que le descubrieron sus viajes de aprendizaje. La filosofía es clara: rendir culto al producto local, a esos tesoros de la huerta y del mar: los verdaderos protagonistas. Cada mañana, el Cantábrico llega a la cocina de Nastura de la mano de la persona de máxima confianza: el marido de Esther Manzano, hermana del chef. Este pescado fresco, capturado a diario, es el protagonista indiscutible, la joya de la carta. Y junto al mar, la tierra, representada por otro tesoro que nunca falta en la mesa: el legendario pan de masa madre de Mon, traído desde Arriondas. Dos pilares que definen la esencia de este imponente restaurante: la confianza del producto familiar y la excelencia de los mejores artesanos.

Cruce de caminos en el plato

Más allá de sus fundamentos, el universo de Nastura se despliega en una carta de una gran riqueza, orquestada en sala por la impecable profesionalidad y calidez de Diana González y Gustavo Pedraza. Su oferta gastronómica rinde homenaje a los iconos de la casa Manzano, como las célebres croquetas de jamón o el aclamado arroz con pitu de caleya, verdaderos estandartes de su cocina memorable.

Fiel a su concepto de "cruce de caminos", el restaurante explora también territorios mestizos con una maestría admirable. Elaboraciones como los tacos de cochinita pibil o la berenjena a la llama con salsa satay demuestran una sofisticada comprensión de los sabores universales, siempre anclados en el terruño. Un ejemplo sublime es su steak tartar de solomillo, donde una sedosa crema de queso afuega'l pitu aporta un contrapunto asturiano inolvidable. El apartado de carnes, con el chuletón de frisona a la cabeza, satisface a los paladares más exigentes.

Una propuesta para consolidar un destino

Para una inmersión completa, el restaurante propone un menú de 45 euros (55 con bebidas) de excelente factura, culminado por postres exquisitos como la delicada oblea de cheesecake. Esta propuesta convive en perfecta armonía junto a NM, el restaurante gastronómico con estrella Michelin de Nacho Manzano, consolidando el Gran Bulevar El Vasco como un destino de referencia para la alta cocina.