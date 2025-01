Tarta de queso al microondas: sólo necesitaras 2 minutos y tres ingredientes

La tarta de queso es un clásico en los postres de cualquier mesa. ¿Te encanta, pero no sabes cocinar o no tienes mucho tiempo para hacerla? Tranquilo porque con esta receta no es necesario nada de eso. Solo necesitarás 3 ingredientes, un microondas y 2 minutos en los que incluso puede estar haciendo otras cosas.

Que no sepas cocinar no es ninguna excusa. Ponte el delantal y prueba con esta tarta de queso, más sencilla no puede ser.

Ingredientes:

1 huevo.

2 cucharadas de queso crema descremado.

3 cucharadas de dulce de leche sin azúcar

Elaboración: