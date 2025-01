La receta de nocilla saludable que está arrasando y para la que solo necesitas 4 ingredientes

Si eres un amante de las cremas de untar y no te puedes resistir a un buen bocadillo con nocilla, pero has renunciado a ella porque estás buscando cuidar la línea, aquí tienes el truco que necesitas. Todos los dulces pueden tener su versión saludable y la nocilla no iba a ser menos.

La nutricionista Cristina Fernández Petite ha compartido la receta que necesitas para disfrutar de tu nocilla duo sin remordimientos en su versión más saludable, sin azúcar y con solo 4 ingredientes.

Ingredientes

Para la crema de chocolate:

130 g de avellanas peladas.

10 g de cacao puro en polvo desgrasado.

1 cucharada de stevia.

Para la crema de leche:

130 g de avellanas peladas.

20 g de leche en polvo desnatada.

Elaboración