En una finca a las afueras de Mairena del Alcor (Sevilla) hay un huerto claro donde madura el kumquat. Y manos de buda, limas kaffir, yuzus, limones dulces y decenas de frutos de caviar vegano. También naranjas, mandarinas y pomelos. Porque a lo largo de más de un siglo de historia, Gospa Citrus ha conseguido cultivar unas 80 variedades de cítricos diferentes, de las que exporta la mitad al Reino Unido, tal como hicieron sus fundadores allá por el XIX.

"En este terreno hay sembradas cuatro hectáreas, de las que el 95% son naranjos amargos. Además tenemos varios campos con otros muchos tipos de frutas cítricas, y todo de producción ecológica", detalla José Manuel Bautista, que dirige la empresa en la actualidad junto a su mujer, Amadora Gahona. "Somos la cuarta generación de la familia al cargo de este negocio. De hecho los primeros árboles de esta finca se plantaron en 1859", señala Bautista.

Nada raro en la comarca. Porque igual que en Jaén el olivo tiñe de verde el horizonte, los naranjos son los que dan color al paisaje de Los Alcores. "Esta zona es conocida por sus naranjas desde el siglo XVI. En aquella época se pregonaba a gritos en las calles de la capital '¡De Mairena, las mejores!'", cuenta el copropietario de Gospa Citrus, que organiza además visitas guiadas a este campo. "Tenemos buen clima, tierra fértil y agua. Todas las culturas que nos precedieron vinieron a hacer lo mismo que nosotros: cultivar esta fruta".

De Mairena a Reino Unido

"En el siglo X los árabes siembran el naranjo amargo en algunos patios de Sevilla, y ya en el XI se planta en Los Alcores", cuenta José Manuel Bautista. "A finales del XIX, aquellos británicos dedicados a la industria minera de Huelva descubren las naranjas amargas de esta zona, e incentivan a la gente de los pueblos de alrededor a que las produzcan en masa para poder utilizarlas en sus clásicas mermeladas", añade.

"Encima de los minerales onubenses ponían cajas de naranjas amargas con el mismo destino: Reino Unido", explica Bautista. Hoy día, la relación comercial con este país continúa: "A nosotros nos ayudó ese vínculo que teníamos con Gran Bretaña desde hace décadas. Con el tiempo hemos logrado que gran parte de nuestra producción se venda en los principales supermercados británicos".

Todo por la pasión que tienen ingleses o galeses por esa crema dulce de frutas. "Tienen muchísima tradición gastronómica en este sentido, es lo que toman todos los días para desayunar", apunta este empresario agrícola. "Y además valoran la materia prima que cultivamos aquí, en nuestra provincia. Winston Churchill, en mitad de la Segunda Guerra Mundial, dijo a la población que para levantar los ánimos tenían que consumir mermelada de naranja amarga de Sevilla porque era 'como poner rayos de sol dentro de un bote'".

Y de las naranjas al caviar cítrico

Pero la cosecha de estas naranjas no es muy larga, "unos tres o cuatro meses". "Con este periodo era posible vivir el año entero antes, pero ahora no", asegura José Manuel Bautista. Por eso, para diversificar el negocio y extender la temporada, empezaron a introducir en sus fincas nuevas variedades a inicios de los 2000. Aunque este interés por lo exótico no explotó hasta hace una década, cuando notaron un incremento en la demanda de esos nuevos cítricos.

Ahora estos terrenos de Mairena del Alcor ven crecer frutos de nombres y sabores extrañísimos para tantos: limequat, mano de buda, yuzu, faustrime, lima kaffir. Casi nada tiene el aroma o aspecto que uno espera. De un limón minúsculo y verde, en lugar de gajos, salen pequeñas bolas de color rosa: "Esto es caviar cítrico, y se vende a más de 100 euros el kilo. Los restaurantes de alta cocina lo usan para rematar sus platos", ilustra Bautista mientras corta uno por la mitad.

"Ha aumentado muchísimo la demanda de estos cítricos exóticos, este año hemos crecido un 80%", afirma Bautista. Y de aquel campo de Mairena del Alcor del que antaño solo brotaban naranjas amargas, hoy los árboles dan limones dulces y kumquats. Lo único que no ha cambiado en más de un siglo es el destino de toda esta fruta mairenera: las mesas y cocinas de Reino Unido.