La sandía y el melón son las frutas por excelencia del verano. Dos alimentos frescos y bajos en calorías que nos refrescan en los días más calurosos. Pero saber escogerlos bien para llevarnos a casa el más sabroso no siempre es fácil.

Seguro que en más de una ocasión te has llevado uno a casa y al abrirlo has descubierto que está demasiado pasado o que todavía no puedes comertélo porque estña muy maduro. Si has vivido eso en algunas de tus compras, debes saber que existe un truco infalible para descubrir cuál es el mejor melón de la frutería.

En el caso de la sandía el truco del palmeo es infalible, pero con el melón el secreto está en apretar. Tendrás que presionar sus extremos y si está en su punto, la base cederá ligeramente y el otro extremo se abombará un poco.Aunque esto no será suficiente.

También debemos fijarnos en que no tenga grietas y que mantenga una forma uniforme.Esto puede ser signo de que el melón ha recibido golpes durante su transporte o que incluso podría tener insectos en su interior.

Si se opta por el clásico piel de sapo, hay que saber que cuanto más amarillo, mejor porque esto indica que está dulce. También existen otros factores como el color opaco de la corteza, manchas amarillentas en la piel y el tallo de la mata ligeramente seco. De esta forma, descubrirás si ha madurado con total normalidad.

Para madurar esta fruta en casa tan solo necesitarás colocarlo dentro de una bolsa de papel con una manzana, o en su defecto con un plátano. Una vez que lo tengas, guarda la bolsa en lugar fresco, seco y protegido de la luz solar. Pasados unos días lo tendrás listo para disfruta.

Siempre es preferible que compres el melón entero en lugar de en porciones. Comprar piezas de fruta ya cortadas puede implicar riesgos de intoxicación alimenticia, sobre todo si estos no conservan la temperatura ideal o no están envasados como deberían.