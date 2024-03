El acceso con perros u otros animales de compañía a bares y restaurantes continúa siendo una lotería. Si bien en algunos lugares no pondrán ningún problema, en otros nos invitarán a salir por la puerta al ver a nuestro peludo acompañante.

La ley de bienestar animal, aprobada hace un año, recoge en su artículo 29 que "los establecimientos públicos y privados, alojamientos hoteleros, restaurantes, bares y en general cualesquiera otros en los que se consuman bebidas y comidas, podrán facilitar la entrada de animales de compañía que no constituyan un riesgo para las personas, otros animales y las cosas". Sin embargo, esto no cambia demasiado las cosas. Los negocios continuarán teniendo derecho de admisión siempre y cuando esté bien indicado, en un cartel visible en el exterior, que no se admiten perros.

Con todo, para ir a tiro fijo y no llevarnos una sorpresa, esta es la guía definitiva con algunos locales en los que las mascotas son más que bienvenidas:

La Manière

Esta cafetería ubicada en la calle Tomás Alonso no tiene problema en que sus clientes acudan acompañados por colegas de otra especie. La cafetería ofrece diversas especialidades de café, además de ricos desayunos y meriendas. Como diferencia, las tazas y platos son de cerámica hecha a mano y ofrecen para leer revistas independientes.

El Mono Vintage bar

La guía dogfriendly "Sr Perro" señala este establecimiento de la calle Velázquez Moreno como un lugar muy adecuado para entrar con mascotas, tanto en su terraza como en el interior serán bienvenidos. El establecimiento es polifacético: ofrecen desayunos, comidas, meriendas, cenas e incluso espectáculos en directo.

Tico tico

La cocketelería de la calle Real de la polifacética Silvia Superstar lleva dos años abierta, siendo un buen lugar en el que tomarse un cocktail a primera hora de la noche o a plena luz del día. Ambas opciones se pueden realizar en compañía animal, que tienen un lugar en este establecimiento de estilo tropical.

O Fento

En la guía canina de "Sr Perro" aparece O Fento como uno de los establecimientos petfriendly más destacados de la ciudad. Está ubicado la calle Teixugueiras de Navia y tiene en su carta numerosas opciones veganas, para aquellos que no coman carne ni productos de origen animal.

Taberna A Mina

Esta mítica taberna del Casco Vello vigués no tiene problema en acoger a perros mientras sus dueños disfrutan de unas buenas tapas o comparten un momento de cañas. Está en la calle San Vicente.

Además de estos, hay muchos otros locales en los que pasar un buen rato sin dejar a los perros atrás. A tapa do barril, Mamá Elvira, Vigo Churros, Gotham, Taberna Rabuda o Pits son otras opciones que encabezan la lista elaborada en "Sr Perro".