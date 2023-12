El turrón es el dulce por excelencia de la Navidad. Durante estas fechas llenamos la despensa de todo tipo de turrones y postres navideños con los que endulzar estas celebraciones tan señaladas en el calendario de los españoles.

Son días de grandes comilonas y seguro que en más de una ocasión, has hecho un acopio excesivo de estos productos y quizá si revisas, todavía guardas algún turrón del año pasado, pero ¿pueden aprovecharse?

Los turrones no tienen fecha de caducidad, pero sí fecha de consumo preferente. Aunque haya pasado un tiempo, comer el producto no supone un riesgo para la salud, pero, sus ingredientes y propiedades pueden verse alterados.

Esta fecha suele tener una duración de un año aproximadamente, por lo que puede que los turrones aguanten en buen estado de unas navidades a otras, pero esto dependerá de las condiciones de conservación que les hayamos dado.

En el caso de los turrones blandos, al ser húmedos, hay más probabilidad de que si no está correctamente conservado pueda producirse moho. Este hecho, si puede ser peligroso, y desde la Organización Consumidores y Usuarios (OCU) recomiendan deshacerse del producto. En los turrones duros, que suelen estar elaborados con almendra, la aparición de moho no es tan habitual, pero con el paso del tiempo y si el cierre no está bien aislado, puede ponerse rancio y ver alterada su textura y sabor.

Para que los turrones duren el mayor tiempo posible en buen estado, habrá que asegurarse de que el envase esté en buen estado para evitar que les entre aire, y guardarlos en un lugar fresco y seco, donde no estén sometidos a cambios bruscos de temperaturas