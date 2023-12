La noche más mágica del año está a punto de llegar. Si hay algo que no puede faltar ese día, además de los regalos, es un buen roscón de Reyes. Relleno de nata, de chocolate, sin nada...hay un montón de opciones para endulzar el final de las navidades.

Si todavía no tienes el tuyo y estás buscando una opción más saludable que la puedas encontrar en pastelerías o supermercados, aquí tienes la opción que necesitas para disfrutar de este dulce sin remordimientos. Y no, no tendrás que tirarte horas para prepararlo. En sólo 10 minutos tendrás listo un delicioso roscón y sin tener que usar el horno.

Ingredientes:

160 g de harina de avena.

60 g de yogur natural.

3 huevos grandes.

50 g de eritritol.

7 g de polvo para hornear.

1 cucharada de agua de azahar.

Ralladura de una naranja.

-Para el relleno:

300 g de queso crema light.

40 g de eritritol.

1 cucharada de extracto de vainilla.

2 galletas integrales sin azúcar añadido.

Elaboración: