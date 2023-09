Comprar un buen aguacate en el supermercado o en el mercado es pura artesanía. Bajo su piel rugosa y poco atractiva, esta fruta tiene muchas propiedades nutricionales y beneficios para la salud. Sin embargo, a simple vista es difícil saber si está verde, en buen estado o demasiado madura. Por eso, sufre un manoseo constante por parte de los consumidores y eso no trae nada bueno. Al contrario. Más allá de una cuestión de higiene, tanto toqueteo echar a perder el alimento, lo que reduce las opciones de dar con una pieza óptima. En cambio, el aguacate tiene un botón secreto para saber si está en su punto. Y no nos referimos al hueso que tiene en su interior. El truco es muy sencillo, está a la vista de todos y no implica sobarlo.