Las patatas fritas de Bonilla a la Vista se están posicionando como un artículo de lujo a nivel nacional y sobre todo internacional. La última muestra de esto ha sido la aparición de una lata de patatas Bonilla a la Vista en la cesta 'King of Picnics' de Fortnum & Mason, elaborada especialmente para acompañar la entronación de Carlos III de Inglaterra, hijo de Isabel II.

Fortnum & Mason es un establecimiento especializado en productos de alta calidad e incluso un reclamo turístico del Reino Unido, por lo que nos podemos hacer a la idea de la consideración alcanzada por la empresa coruñesa. "Nuestras patatas son un aperitivo de lujo, se ven como un producto de buen gusto", comentaba Diego García, director de marketing de Bonilla a la Vista, tras conocer la inclusión de su producto en la cesta conmemorativa.

No obstante, para Diego García "ha sido toda una sorpresa" este hecho, que se convierte en un hito más en la relación entre Bonilla a la Vista y la sociedad británica. Recordemos que se había hecho público que Boris Johnson no podía no tener las patatas coruñesas en su despacho.

Bonilla a la Vista, un nuevo éxito del patrimonio gallego

Pese al éxito alcanzado, desde Bonilla a la Vista afirman no contar otra fórmula mágica que el contar con un producto de calidad y sin aditivos, pues únicamente cuenta con patatas, aceite de oliva y sal. "Las patatas Bonilla son patrimonio gallego y natural", sentenciaba el director de Marketing.

Así, las propiedades naturales del producto le han levado a compartir cesta con productos como el salmón ahumado escocés o el pastel de carne en un pícnic que asciende a 500 libras, el cual puede encontrarse en la web oficial de la marca británica con el nombre 'The King of Picnics'. Pero no únicamente a Reino Unido han llegado las patatas, sino que en Corea del Sur son también un objeto muy valorado después de aparecer en la película Parásitos, ganadora de varios Oscar.

Aun así, la ambición de la empresa coruñesa no cesa y están trabajando en evolucionar el producto. Esta semana se encuentra presentando una versión mini de su embalaje en el Salón Gourmet de Madrid. Un nuevo formato que ya están vendiendo los hoteles Ritz de Barcelona y Madrid.