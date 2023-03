La crema de cacahuete saltó hace mucho tiempo el charco desde Estados Unidos y hoy es un producto que podemos encontrar de forma habitual en las estanterías de nuestros supermercados, aunque su preparación en casa no entraña gran dificultad.

El cacahuete, que ha tenido En España históricamente más protagonismo como aperitivo, no es un fruto seco, como muchas veces se da por hecho, sino que pertenece a la familia de las legumbres. Por sus propiedades nutricionales y su alto contenido calórico, y también en potasio, es un alimento muy apreciado en algunas dietas, como las de algunos deportistas, siempre que se trate de cacahuete natural o tostado, y no el ya salado o frito. Eso sí, por sus valores energéticos no es recomendable un consumo excesivo.

Elaborar la crema no es difícil si contamos con una batidora de vaso o, mejor aún, un robot de cocina. Para ahorrarnos el paso de tostar los cacahuetes, podemos comprar los que ya se venden así. En este caso, solo tendremos que pelarlos si no lo están y batirlos hasta que adquieran la textura adecuada mientras emulsionan con su propio aceite. Podemos añadir sal al gusto.

Por su versatilidad, la crema puede ser un apetitoso bocado en diferentes formas: sola, como ingrediente principal en diferentes recetas o como acompañante en otras.

Estas son tres ideas para disfrutar de la crema de cacahuete:

Tostada de crema de cacahuete

La crema de cacahuete constituye por sí misma un plato suficientemente apetitoso y nutritivo, y se puede disfrutar perfectamente acompañada solo de una tostada de pan, una opción perfecta para diferentes momentos del día.

Galletas de crema de cacahuete

Hacer galletas de crema de cacahuete es otra forma sencilla de disfrutar del sabor de esta legumbre para acompañar desayunos, postres o meriendas.

Ingredientes

250 gramos de crema de cacahuete

120 gramos de mantequilla

150 gramos de harina

1 huevo

Azúcar

Sal

Preparación

Mezclamos la crema de cacahuete con el huevo batido y el azúcar al gusto Mezclamos también el resto de ingredientes y los añadimos después a la primera mezcla Dejamos reposar en la nevera durante una hora Sacamos la masa y formamos con ella bolas de unos tres centímetros de diámetro. Las aplastamos sobre papel vegetal en la bandeja del horno para darles la forma deseada Horneamos durante unos 10 minutos o 15 minutos, vigilando queden doraditas pero sin quemarse Retiramos y esperamos a que se enfríen para degustarlas

Batido de crema de cacahuete con chocolate

Un batido de crema de cacahuete con chocolate es una buena opción para los deportistas que quieren una aportación de proteína extra sin sacrificar ni un gramo de sabor.

Ingredientes

1 taza de leche

2 cucharaditas de polvo de cacao

1 cucharada grande de crema de cacahuete

Preparación