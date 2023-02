La tarta de queso es un clásico en los postres de cualquier mesa. ¿Te encanta pero no sabes cocinar o no tienes mucho tiempo para hacerla? Tranquilo porque con esta receta no es necesario nada de eso. Solo necesitaras 3 ingredientes, un microondas y 2 minutos en los que incluso puede estar haciendo otras cosas.

Un huevo, dos cucharadas de queso crema descremado y tres cucharadas de dulce de leche sin azúcar es todo lo que necesitas para disfrutar de este delicioso y rápido postre.