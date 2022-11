🍷 Premio #AlimentosdEspaña al Mejor Vino



🏆 Vino Ramón do Casar Nobre 2020, Vino DOP 🔴 Ribeiro de Ramón do Casar, S.L



📍 Castrelo do Miño (Ourense)



🎉🎉 ¡¡Enhorabuena!! 🎉🎉 pic.twitter.com/xpv69ZIpaH