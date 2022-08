Las patatas fritas son uno de los aperitivos y acompañamientos que más gustan, pero tradicionalmente su apetecible sabor ha ido de la mano de una ración copiosa de calorías. En plena operación bikini nos apetece cuidarnos y prescindir de aquellos alimentos más grasos de nuestra dieta y he aquí la buena noticia: ¡no tendremos que renunciar a las patatas fritas!

Lo que más nos engorda de estos platos es la fritura, que además perjudican el sistema circulatorio y nos hacen subir el colesterol. No hace falta que renuncies a las patatas, simplemente tienes que cambiar la elaboración y prescindir del aceite. A continuación, te proponemos otra manera de cocinar las patatas ´fritas´ de manera saludable y sin freír. ¡Toma nota!

Ingredientes:

Patatas

1 clara de huevo

Pimienta

Papel parafinado

Elaboración:

Lo primero que debes hacer es pelar las patatas y cortarlas en tiras o bastones. En otras palabras, haz lo mismo que si fueras a freír las patatas de forma tradicional. En un bol, pon una clara de huevo y échale una pizca de sal, pimentón y pimienta. A continuación, bate el huevo hasta que salga un poco de espuma. Puedes utilizar un tenedor común o una batidora, lo que te sea más cómodo y práctico. Es hora de remojar las patatas en el bol para que se impregnen de la mezcla. Remueve bien hasta que veas que se han empapado de huevo.

Ahora, elige una fuente para horno y colócale papel parafinado que la cubra por completo. De este modo evitarás que las patatas se enganchen en la primera cocción. Es importante que a la hora de disponer las patatas encima del papel, queden separadas entre sí para que no se peguen entre ellas. Una vez colocadas, introduce la bandeja en el horno. El horno debe estar precalentado y a fuego medio.

A los 10 minutos saca el recipiente del horno y quita el papel. Puede que las patatas estén un poco pegadas pero en un principio no tendrás problemas para despegarlas. En este momento podrás ver que las patatas no están impregnadas de clara de huevo ya que la única función de ésta es que las patatas no se peguen en el papel ni la fuente.

Tras quitar el papel, coloca las patatas en la fuente e introdúcelas en el horno durante 15 minutos más o hasta que veas que están lo suficientemente doradas.

¡Listo! Ahora ya sabes cómo disfrutar de 'patatas fritas' sin utilizar aceite. Que aproveche.