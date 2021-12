El perfil de Instagram de María Castro se ha convertido en un auténtico canal de cocina. A diario comparte con sus seguidores sus recetas y sus descubrimientos en la cocina. Es toda una experta en el mundo de la repostería y muy a menudo muestra truquitos de cocina para disfrutar de un tiempo en familia haciendo postres con los más pequeños. Suele compartir recetas muy sencillas y que pueden hacer todos pero que son de lo más originales.

Su última obra culinaria ha sido una tarta de queso a la que le ha dado un toque de lo más personal. Ha querido innovar en una de las recetas más tradicional de nuestra gastronomía y probar cosas nuevas. "Si hay algo que me apasiona son las tartas de queso! Receta q veo, receta q pruebo y hago! Pero no las frías blancas, con galleta abajo y la mermelada! No, no! Las horneadas, las quesadas!!!" escribía junto al vídeo en el que muestra el paso a paso de su elaboración.

Aquí tienes su receta y esto es lo que vas a necesitar:

Ingredientes:

1 huevo

Masa quebrada

Requesón

Leche

Azúcar

Harina

Nata

Elaboración: