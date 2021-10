Natural de As Pontes, betanceira de adopción, Esther Corral Martínez, propietaria del Bar Galicia, se ha hecho por primera vez con el premio a la mejor tortilla de Betanzos. Esta hostelera, que lleva nueve años al frente del popular establecimiento de las callejas, conquistó al jurado presidido por el chef y estrella Michelin Luis Veira con un plato al que ha sabido pillarle el punto exacto a base de mirar, probar y escuchar. “Yo pregunto siempre para que vaya al gusto del cliente. Soy de As Pontes, y ahí se hace de otra manera, que no se note tanto el huevo”, explica esta hostelera, que consiguió ya el pasado año el premio popular a la mejor tortilla y que este año ha logrado conquistar al jurado con una al estilo Betanzos, aunque tampoco “con caldosa, caldosa”. “No era de las de tomar el huevo con cuchara”, apunta.

El podio de la Semana de la Tortilla lo completan O Noso Lar, que quedó en segundo lugar, y Bodega Rivas. El jurado, que eligió a los ganadores a través de una cata a ciegas retransmitida en directo por las redes sociales del Ayuntamiento de Betanzos, estaba compuesto por Luis Veira, Álvaro Victoriano —del restaurante Peculiar— y la representante coruñesa en la octava edición de MasterChef, Sara Lúa. Participaron en esta edición del popular concurso gastronómico quince locales y queda todavía por decidir el premio popular a la mejor tortilla.

El fallo del jurado se dio a conocer alrededor de las dos de la tarde y el Bar Galicia ya estaba hasta la bandera y la gente aguardaba turno en el exterior. “Yo me levanto todos los días a las ocho y a freír”, cuenta Esther Corral, que relata que estos últimos días “han sido una locura”: “Fue una invasión de gente, como siga así no voy a dar hecho. Hoy ni desayuné ni comí, tomé un café con leché y aquí estoy, cortando patatas”, bromeaba esta hostelera a las siete de la tarde, exultante con un premio que le hace especial ilusión porque rinde tributo a un plato “único”: “La tortilla es la reina de Betanzos, no falla, es la que predomina en todo el mundo”, destaca esta hostelera.

¿El secreto? Esther lo tiene claro. El producto es fundamental: “Buen aceite, buenos huevos y buenas patatas”, apunta. Y añade: “Las patatas yo las corto muy finas y es muy importante controlar la temperatura para que no se pase, porque como se pase ya no es la de Betanzos”. El secreto, dice, no está solo en la mano. Para dar con ese toque que conquista los paladares, hay “que ponerle cariño”.

En su pequeño local del “corazón de Betanzos”, Esther ha logrado sobrevivir durante los meses más duros de la pandemia a base de encargos. La hostelería es dura, dice, “sacrificada”, pero “si trabajas y tratas bien a la gente, la gente tampoco te falla”, afirma risueña y añade: “Ahora espero que venga mucha gente y que la podamos atender con cariño”.