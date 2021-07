La coctelería Paradiso (Rera Palau, 4, Barcelona) es una de las mejores del mundo, y no porque lo digamos nosotros, sino porque aparece en el puesto 19º de The World's 50 Best Bars, la lista de las 50 mejores del planeta, una clasificación en la que ya había aparecido en 2018 y 2019. Para estos días de verano, hemos pedido a su alma máter, Giacomo Giannotti, que nos dé la receta de algún cóctel fácil de hacer en casa. Y él nos propone uno que está en la carta de su terracita, donde hay vermuts y copas tipo spritz: Atardecer, se llama. Su nombre se debe a que es rojo y es tipo spritz, un trago más bien vespertino.

"Atardecer es un cóctel simple, porque la gente se lo puede hacer en casa, pero que da un resultado complejo: es fresco, afrutado, floral. Ah, y lleva ingredientes españoles, muy fáciles de encontrar", explica Giannotti sobre este combinado que tanto triunfa en la terraza que renovó en marzo pasado.

Puedes tomarlo allí o puedes arremangarte e intentarlo tú en casa. Aquí tienes la guía para conseguirlo.

Ingredientes

40 ml de vermut Yzaguirre Rosé

40 ml de vino de Jerez amontillado

120 ml de soda de hibiscus (puedes comprarla o hacerla tú en casa)

4-5 cubitos de hielo

Elaboración de la soda de hibiscus casera

Hacer una infusión con flores de hibiscus durante unos 5-7 minutos (como cualquier otra infusión normal).

Retirar y filtrar.

Reservar hasta que haya cogido temperatura ambiente.

Poner en un sifón con una carga de gas que se puede comprar en las tiendas de cocina.

Elaboración del cóctel