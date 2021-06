Con la llegada oficial del calor, esto es, del verano, te proponemos recetas fáciles de hacer y, sobre todo, muy ligeras y sabrosas. Nunca nos agradecerás lo suficiente las digestiones tan placenteras.

Ensalada Waldorf con yogur

Seguro que los lectores habrán encontrado una Waldorf con nueces y con un porrón de cosas más. La nuez acostumbra a estar presente en la ensalada (hay que usar más frutos secos) y ha formado parte de los ingredientes de la Waldorf que servían en el hotel homónimo de Nueva York (en el nuevo emplazamiento) y que se parecía muy poco a la Waldorf original. En esta versión de Pau Arenós de la ensalada Waldorf que se hace en 15 minutos, la mayonesa ha sido sustituida por el yogur, más sano. Y la lechuga sirve de cojín y de ampliación de tan pobre convocatoria: manzana-apio-mayonesa.

Gazpacho del restaurante Disfrutar

La bebida veraniega más saludable (el zumo ‘healthy’ antes de que existiera lo ‘healthy’), salvación de comedores discretos, placer para acalorados: gaz-pa-cho. En busca de la mejor versión del plato bebible, el periodista Pau Arenós se acercó al restaurante Disfrutar, de Barcelona, para recibir las enseñanzas de Oriol, Eduard y Mateu.

¿Es posible que uno de los establecimientos gastronómicos más prestigiosos del planeta sirva un trago humilde? Lo es, aunque lo hacen… a su manera. Sin embargo, la versión que presentan es la tradicional con un par de buenos arreglos para que el goce sea mayor.

Pero no se quedan ahí: ofrecen unos útiles recursos para transformar el gazpacho básico en algo superior.

Ensalada César (sin Ave)

La César es famosa por los supermercados, tal vez la ensalada más célebre del mundo. Por desgracia, si no fuera por la cuarta gama, muchos jóvenes no la conocerían. Con lo sencilla que es de armar, ¿por qué no prepararla al momento? Pues Pau Arenós te servirá de guía para hacer una buena ensalada César... sin pollo.

Ensalada de perdices escabechadas

Iván Morales y Álvaro Castellanos, chefs de Taberna Arzábal (Madrid), han recogido sus mejores recetas en el libro 'Taberna. La esencia de la mejor cocina española'. Una de ellas es esta ensalada de perdices escabechadas.