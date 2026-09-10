Estrenos de cine
Crítica de ‘Mother’s baby (La semilla)’, una película de perturbación psicológica
Este filme actualiza el dilema de "La semilla del diablo": ¿locura posparto o pesadilla real?
Quim Casas
'Mother’s baby (La semilla)'
Directora: Johanna Moder
Reparto: Marie Leuenberger, Hans Löw, Claes Bang
Año: 2025
Estreno: 11 de septiembre de 2026
★★★
La directora de ‘Mother’s baby (La semilla)’ ni esconde ni renuncia a la influencia en su película de ‘La semilla del diablo’. Lo hace desde su mismo título. El filme de Roman Polanski se titula originalmente ‘Rosemar’ys baby’. Además, la distribución española le ha hecho otro guiño añadiendo entre paréntesis ‘la semilla’. Y el planteamiento es muy parecido, así como el trazado que sitúa al espectador ante dos posibles tesituras: ¿es real lo que le está ocurriendo a la protagonista, o es el fruto delirante y obsesivo de una depresión posparto? Lo mismo nos planteábamos con el personaje de Mia Farrow en el filme de Polanski.
Una mujer madura, exitosa directora de orquesta, y su marido aceptan someterse a un proceso experimental de fertilidad. Nace el bebé, pero todo resulta extraño. No se inmuta con la música –escena en la que la madre toca agitada el violín junto a la cuna– ni reacciona al dolor. El clima inicial es desconcertante, después inquietante y finalmente perturbador: el silencio en la clínica, la frialdad de sus dependencias, las miradas de las enfermeras, la ambigüedad del ginecólogo. Esto es lo que vemos nosotros, pero ¿qué ve la madre? Como le ocurría a Mia Farrow, nadie le hace caso. Se está volviendo loca. O los locos son los demás. El filme navega bien entre la duda.
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Fuente: El Periódico
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