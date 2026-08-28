Estrenos de cine
'El ser querido': Javier Bardem y Victoria Luengo, precisos ambos, interpretan a un padre director y una hija actriz en un drama con el cine como acicate
Quim Casas
'El ser querido'
Dirección: Rodrigo Sorogoyen
Intérpretes: Javier Bardem, Victoria Luengo, Raúl Arévalo
Estreno: 26/8/2026
Puntuación: * * * *
La última propuesta de Rodrigo Sorogoyen recuerda en su enunciado temático a ‘Valor sentimental’ de Joachim Trier, ya que trata también de la relación entre un padre cineasta y una hija actriz durante un rodaje, y cómo a través de ese trabajo en común -aunque la autoridad la impone siempre el director, no la intérprete, siempre el padre, no la hija-, uno intenta reparar el daño cometido, a través de la ausencia, en la otra.
Pero son dos filmes distintos tanto por los vericuetos que toma la trama como por el estilo de sus respectivos directores. La secuencia de apertura de ‘El ser querido’ es un excelente ejemplo de cómo filmar un diálogo ‘importante’ cara a cara entre dos personajes que o bien están en crisis o, como es el caso, llevan 13 años sin verse. Me recuerda mucho al inicio de ‘La red social’, el guion de Aaron Sorkin filmado por David Fincher. Aquí Sorogoyen filma muy bien, acudiendo con enorme coherencia al plano-contraplano, los primeros planos y algunos planos de conjunto, el reencuentro en un restaurante entre Esteban (Javier Bardem) y Emilia (Victoria Luengo). Claro que el diálogo, muy preciso y fluido para entender rápidamente de dónde vienen los personajes y la mecánica que va a establecerse entre ellos, lleva la firma de Isabel Peña, guionista habitual de Sorogoyen: imagen y palabra se compenetran a la perfección.
Se nos dice que Esteban fue un ‘enfant terrible’ del cine español que se instaló en Estados Unidos y ha ganado dos Oscar. Regresa a España por pura logística de producción: su próxima película, titulada ‘Desierto’ y que va a rodarse en Fuerteventura, está ambientada en 1932 en el Sahara colonial. Pero también lo hace para reencontrar a Emilia y darle un papel relevante en la película. ¿Sentimiento de culpa? ¿Pedir perdón? ¿Redimirse ante sus ojos? ¿Ayudarla? ¿Recuperarla? ¿Dominarla? No queda claro. Uno de los aspectos más interesantes del filme es que queda instalado en una gama de porosos matices y vehementes dualidades. Le sobran la alternancia, poco justificada, entre color y blanco y negro.
El carácter violento de Esteban estalla. Algo previsible conociendo las dinámicas del personaje. El papel de Emilia ni es callado ni sumiso, más bien todo lo contrario: participar en el filme le sirve para conocerse mejor a sí misma y saber los motivos de la ausencia del padre. Esteban dice que “uno encuentra el tema de su película después de hacerla”. Podríamos decir algo parecido en cuanto a las motivaciones de Sorogoyen. No hay un tema preciso, y el que hay, surge cuando los últimos fotogramas, muy bellos, se extinguen.
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Fuente: El Periódico
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