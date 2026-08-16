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'El final de Oak Street': el director de 'It follows' firma la película del verano

David Robert Mitchell recurre al cine popular de los 80 para construir un filme de acción fantástica ingenioso y conmovedor

Anne Hathaway, en una imagen de 'El final de Oak Street'

Anne Hathaway, en una imagen de 'El final de Oak Street' / Warner Bros

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'El final de Oak Street'

Dirección: David Robert Mitchell

Intérpretes: Anne Hathaway, Ewan McGregor, Maisy Stella, Christian Convery, Jordan Alexa Davis, P.J. Byrne.

Año: 2026

Estreno: 13 de agosto de 2026

★★★★

Director de las magníficas 'It follows' (2014) y 'Lo que esconde Silver Lake' (2018), David Robert Mitchell firma con 'El final de Oak Street' su película más accesible y también la sorpresa del verano. Ambientada en un suburbio de los 80, sigue los esfuerzos de una familia para sobrevivir cuando un misterioso fenómeno altera su barrio y lo llena de extrañas criaturas. Producida por J.J. Abrams, la película recurre a los lugares comunes y al 'look' del cine popular de los 80. Sin embargo, hay algo alucinado y enrarecido en ella (en la estética, en la resolución de algunas situaciones) que la aleja del ejercicio nostálgico impostado.

Llena de ideas de dirección y con escenas memorables, 'El final de Oak Street' tiene cosas de Spielberg, cosas de 'The Twilight Zone' y mucha ciencia ficción de los 50. Pero también es muy David Robert Mitchell en la estética y en la forma de contar el suburbio e integrar la cultura pop. Es, además, una película llena de ingenio e inventiva, realmente divertida (hay humor y no es simplón) y en la que hay un pensamiento y un sentido de la aventura detrás de las escenas. En 'El final de Oak Street' el foco está en la acción, pero también hay espacio para una concepción inteligente de la protagonista (Anne Hathaway), un ama de casa que escribe libros a escondidas, y un buen trabajo emocional. Sin ser ñoña, la película de David Robert Mitchell es muy bonita y conmovedora.

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Fuente: El Periódico

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