Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Eclipse solar GaliciaAutocaravanas VigoHospitalización a domicilioEmisiones incendiosTorallaÓscar Pereiro
instagramlinkedin

Estrenos de cine

'Cuenta atrás': Un filme demasiado funcional sobre una bomba de la Segunda Guerra Mundial incrustada en el Londres actual y un extraño atraco a un banco

El actor Aaron Taylor-Johnson en la película 'Cuenta atrás'.

El actor Aaron Taylor-Johnson en la película 'Cuenta atrás'.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Quim Casas

Barcelona

'Cuenta atrás'

Año: 2025

Dirección: David Mackenzie

Intérpretes: Aaron Taylor-Johnson, Theo James, Sam Worthington

Estreno: 14/8/2026

★★

Un barrio tranquilo de Londres se convierte en una zona de guerra: los operarios de una obra descubren una bomba de la segunda guerra mundial incrustada en el solar en el que están excavando. Lo primero es desalojar el barrio y cerrar todos los perímetros. Después, un grupo de artificieros debe evaluar si el artefacto está aún activo y la manera de desactivarlo. Hasta aquí una especie de reedición de algunas películas de catástrofes setenteras tipo ‘El enigma se llama Juggernaut’, en la que las bombas estaban en un transatlántico de lujo.

Pero nada es lo que parece en este filme demasiado acomodaticio pero fluido, sin más pretensiones que las de sorprender permanentemente al espectador. Unos individuos aprovechan la situación para perpetrar el robo a un banco de la zona. No es nada difícil imaginar desde el principio que una cosa está ligada a la otra: la bomba permite el robo. ¿Es una bomba de la segunda contienda mundial? Es una de las muchas preguntas que se hacen algunos personajes y el propio espectador. Después, el guion procura giros y requiebros constantes. Todo resulta quizá demasiado funcional teniendo en cuenta que el director es el escocés David Mackenzie, que en 2016 dio un salto de altura con ‘Comanchería’ y, desde entonces, ha preferido filmes de perfil más bajo.

Noticias relacionadas

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Eclipse de Sol en Vigo y Galicia | Consejos, horarios y dónde ver el eclipse solar del 12 de agosto
  2. Se entrega en la Guardia Civil tras 20 días fugado el conductor que embistió a un coche de la Policía Local en Salceda
  3. Roca Rey y José Tomás, dos figuras para dos «No hay billetes»
  4. Restaurantes y hoteles vigueses ya cuentan con una lista negra de clientes conflictivos
  5. El parque acuático de Monterrei dispara la afluencia de visitantes con los nuevos toboganes: «es mucho más completo»
  6. Rumbo directo a Vigo desde Irlanda: The Corrs deja 'sin aliento' a Castrelos
  7. Rebajan la pensión de 13.000 euros mensuales de una viguesa y sus hijos porque deben adaptarse al nuevo «nivel de vida»
  8. El mejor mirador para ver el eclipse en Vigo: playas y zonas elevadas

El 112 gestionó 600 incidencias el día del eclipse, la mayoría por atascos y aparcamientos saturados

El 112 gestionó 600 incidencias el día del eclipse, la mayoría por atascos y aparcamientos saturados

Monte Redondo pone fin a las obras en los campos de fútbol de Vilanova

Monte Redondo pone fin a las obras en los campos de fútbol de Vilanova

Más de un centenar de personas inauguran las Mañás de Terraceo III

Más de un centenar de personas inauguran las Mañás de Terraceo III

La industria forestal reclama mejorar el tren para mover la madera y reducir su dependencia de la carretera

La industria forestal reclama mejorar el tren para mover la madera y reducir su dependencia de la carretera

Amazon liquida las zapatillas Nike, Puma y Adidas más cómodas que combinan con todo, ahora a precios mínimos

Amazon liquida las zapatillas Nike, Puma y Adidas más cómodas que combinan con todo, ahora a precios mínimos

Golpe a la producción de droga en España: 23 detenidos y 4 laboratorios desmantelados

Golpe a la producción de droga en España: 23 detenidos y 4 laboratorios desmantelados

A 26ª Festa do Esquecemento oferta máis de 50 actividades e reunirá 54 grupos participantes e milleiros de asistentes en Xinzo

A 26ª Festa do Esquecemento oferta máis de 50 actividades e reunirá 54 grupos participantes e milleiros de asistentes en Xinzo

Directo | Albares destaca la voluntad de Marruecos para la devolución de los inmigrantes de Ceuta

Directo | Albares destaca la voluntad de Marruecos para la devolución de los inmigrantes de Ceuta
Tracking Pixel Contents