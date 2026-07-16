Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Orden de alejamiento por impago pensión hijosEmpleo extranjerosFármacos migrañaJealsa Central OiaRetroceso gallegoOposiciones Secundaria
instagramlinkedin

Estrenos de cine

'Posesión infernal: En llamas': una entrega sórdida y poco afortunada de la franquicia 'Evil dead'

La película del francés Sébastien Vanicek se presenta como un juego siniestro pero carece de verdadero sentido lúdico

Una imagen de 'Posesión infernal: En llamas'.

Una imagen de 'Posesión infernal: En llamas'. / Sony Pictures

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Desirée de Fez

Barcelona

'Posesión infernal: En llamas'

Dirección: Sébastien Vanicek

Intérpretes: Souhelia Yacoub, Tandi Wright, Hunter Doohan, Luciane Buchanan, Erroll Shand

Año: 2026

Estreno: 17 de julio de 2026

★★

En 'Vermin. La plaga' (2023), su debut en el largo y una notable película de monstruos, Sébastien Vanicek demostraba un control técnico y una gestión del ritmo narrativo al alcance de pocos. Por esas razones, su contribución a la franquicia de 'Evil Dead', inaugurada por Sam Raimi en 1981 y reactivada en 2013 por Fede Álvarez, prometía. Desafortunadamente, el resultado no está a la altura ni como película de terror, ni en su diálogo con la franquicia (insuficiente), ni en relación al buen estado actual del cine de su género.

Vanicek tiene pericia técnica y sabe resolver escenas. En varias 'set pieces' hay coreografía, tensión y enfoque en el horror. Y, tal vez, los entusiastas de los efectos prácticos disfrutaran con la representación extremadamente física y viscosa del catálogo de desgracias que acecha a la familia protagonista. Pero, méritos técnicos a un lado (puntuales, porque también hay escenas poco inspiradas), 'Posesión infernal: En llamas' falla en muchas cosas. La primera, el tono. Es una película sin humor, fea, sórdida y entregada a la crueldad. La combinación en sí no es el problema: aunque nunca será del gusto de todos, es la elección de sus responsables. El problema es que tiene el armazón de un juego siniestro pero ningún sentido lúdico. Es una sucesión endeble de impactos apoyados en el exceso y el regodeo, nunca en el ingenio. La otra cosa poco afortunada de la película es una relación conflictiva entre su denuncia de la violencia y su representación de la misma.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

Añádenos en Google
  1. La madre de un vigués de 25 años que falleció por un tumor cerebral: «¿Qué habría pasado si lo hubiesen operado un año antes?»
  2. La reconocida orquesta gallega París de Noia pierde a una de sus principales voces en la temporada de mayor actividad
  3. El mercadillo de Cangas cerró hoy a su hora entre lamentos de los comerciantes
  4. Bouzas activa el «plan B» para sus fiestas por la final de España y cambia el horario de una de las citas más esperadas en Vigo
  5. El grito de euforia de Nico Williams tras noquear a Francia: «Vamos carallo»
  6. El TSXG multa con 1.800 euros a un abogado gallego por presentar un recurso lleno de «alucinaciones» con decenas de citas inventadas por la IA
  7. La Cofradía de Pescadores de Aldán denuncia la presencia continuada de yates en el muelle, pese a estar probido
  8. El Celta renuncia a retrasar el partido de la primera jornada

La justicia avala la legalidad de la fuerte subida del recibo de la basura en Redondela

La justicia avala la legalidad de la fuerte subida del recibo de la basura en Redondela

La final del Mundial se vivirá en pantalla grande en la Praza da II República

La final del Mundial se vivirá en pantalla grande en la Praza da II República

Cangas realizó 17 obras de saneamiento y abastecimiento desde 2023

Cangas realizó 17 obras de saneamiento y abastecimiento desde 2023

O FIP de Merza abre a súa programación artística no E Ferro Galpón

O FIP de Merza abre a súa programación artística no E Ferro Galpón

Vilaxoán recupera en piedra su escudo histórico

Vilaxoán recupera en piedra su escudo histórico

La UE rescata a 671 trabajadores despedidos de 20 empresas del motor en Galicia por la caída de ventas y la electrificación del sector con 3,2 millones en ayudas

La UE rescata a 671 trabajadores despedidos de 20 empresas del motor en Galicia por la caída de ventas y la electrificación del sector con 3,2 millones en ayudas

El Gobierno flexibiliza el uso de cuotas en las campañas científicas

El Gobierno flexibiliza el uso de cuotas en las campañas científicas

Condenan a un colegio de Ourense a indemnizar a una alumna que sufrió acoso escolar por su orientación sexual

Condenan a un colegio de Ourense a indemnizar a una alumna que sufrió acoso escolar por su orientación sexual
Tracking Pixel Contents