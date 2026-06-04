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'Rebuilding': Josh O'Connor protagoniza un conmovedor drama sobre la posibilidad de empezar de cero

La segunda película de Max Walker-Silverman encuentra la manera de compensar la tristeza con la posibilidad de calmarla

Josh O'Connor, en una imagen de 'Rebuilding'

Josh O'Connor, en una imagen de 'Rebuilding' / La Aventura

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'Rebuilding'

Dirección: Max Walker-Silverman.

Intérpretes: Josh O’Connor, Lily LaTorre, Meghann Fahy, Amy Madigan, Kali Reis

Año: 2025

Estreno: 5 de junio de 2026

★★★★

Pocas películas con un título tan bien elegido como esta: 'Rebuilding'. De eso va su historia, de reconstruirse, y a eso aluden todas las capas del relato. En el segundo largometraje de Max Walker-Silverman ('Una canción de amor'), todo está atravesado por la pérdida y, al mismo tiempo, por la posibilidad de recomponerse, de empezar de cero. Ese todo son muchas cosas: su protagonista, un joven vaquero (Josh O’Connor) que ha perdido su rancho en un incendio forestal, las tierras en las que vive, la relación con su pequeña hija (Lily LaTorre) y las vidas de otras personas que, como él, han tenido que mudarse a un campamento de caravanas con las pocas posesiones que han podido reunir.

Max Walker-Silverman cuenta la historia de estas tierras y de estas gentes de una forma profundamente humana y conmovedora, sin negar la dimensión de las penas pero dejando siempre abierta la puerta a las segundas y terceras oportunidades. Es una película contenida pero no distante, sobria pero cálida, melancólica pero luminosa. Es ahí, en esa forma de compensar la tristeza con la posibilidad de calmarla (las pegatinas luminosas en las paredes de la caravana del protagonista), donde esta película con aire de wéstern se hace fuerte. Max Walker-Silverman demuestra, además, una capacidad admirable para contar la vulnerabilidad de sus personajes (Josh O’Connor está magnífico en la piel de ese hombre que ha de encontrar las herramientas para recomponerse) y filmar el paisaje y los lugares a los que pertenecen como una extensión de sí mismos.

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