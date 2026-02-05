Estrenos de cine
Crítica de 'Tres adioses': Isabel Coixet dirige un melodrama luminoso ambientado en Roma sobre la vida, la muerte y el duelo
'Tres adioses' tiene por protagonista a Marta (Alba Rohrwacher), una mujer de unos 40 años que, en pleno proceso de separación de su pareja (Elio Germano), se entera de que tiene un problema de salud
Desirée de Fez
'Tres adioses'
Directora: Isabel Coixet
Reparto: Alba Rohrwacher, Elio Germano, Francesco Carril, Silvia D’Amico, Sarita Choudhury, Galatea Bellugi, Pietro Sparvoli
Estreno: 6/02/26
★★★
Inspirada con libertad en el libro de Michela Murgia 'Tres cuencos: Rituales para un año de crisis', la nueva película de Isabel Coixet sigue una de las líneas clave de su filmografía. Se trata de hablar de los grandes temas –en este caso la vida, el amor, la muerte, el duelo– desde lo íntimo y cotidiano y poniendo el foco en los personajes. 'Tres adioses' tiene por protagonista a Marta (Alba Rohrwacher), una mujer de unos 40 años que, en pleno proceso de separación de su pareja (Elio Germano), se entera de que tiene un problema de salud. Esa noticia hace que se aferre con intensidad a la vida.
La analogía entre 'Tres cuencos' y 'Mi vida sin mí' (2003), una de las películas más emblemáticas de la autora, es evidente. El punto de partida es muy similar, pero es interesante ver cómo, más de 20 años después, Coixet aborda los mismos temas desde un lugar distinto. La cineasta ahonda en ellos con más serenidad y madurez, en sintonía con la edad de la protagonista (mayor que el personaje de Sarah Polley en 'Mi vida sin mí', una chica en la veintena). Esa serenidad da pie a una película sosegada, luminosa y sin excesos. Un melodrama contenido del que también hay que destacar la interpretación naturalista de los actores (y la química entre ellos, sobre todo entre Alba Rohrwacher y Francesco Carril) y la manera en la que Isabel Coixet concibe la ciudad donde sucede la historia, Roma, prácticamente como una extensión de los personajes.
Suscríbete para seguir leyendo
- ¿Por qué Marruecos complica cada vez más las cosas a la conserva gallega y Chile compromete a los bateeiros?
- Juan Taboada, coordinador de Meteogalicia: «Hay indicios de que en la segunda quincena de febrero podría dejar de llover»
- Argentina identifica a un barco gallego por un posible caso de «pesca ilegal»
- La pesca local se apaga en Europa: el 86% del pescado y marisco que comen los europeos procede de terceros países
- ¿Qué es el virus respiratorio sincitial que está relevando a la gripe en los ingresos?
- El embalse de Eiras está a tres hectómetros cúbicos de alcanzar su capacidad total: ¿qué pasaría si llega al nivel máximo?
- Activan la alerta naranja desde la madrugada de este jueves por lluvias fortísimas en el interior de la provincia de Pontevedra y temporal costero
- Tripulación del pesquero guardés «Novo Ruivo»: «Estamos abandonados, llevamos 10 meses sin cobrar. Mis hijos han tenido que dejar la escuela»