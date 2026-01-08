'La cronología del agua': Kristen Stewart se empacha de ambición

'La cronología del agua' Directora: Kristen Stewart Reparto: Imogen Poots, Thora Birch, James Belushi, Mike Epp Año: 2025 Estreno: 9 de enero de 2026 ★★

Dada la propensión de Kristen Stewart a los riesgos y desafíos actorales, no sorprende que su debut como directora sea una apasionada adaptación del libro autobiográfico homónimo que Lidia Yuknavitch publicó en 2011 y en el que relata una trayectoria llena de agresiones sexuales infligidas por un padre psicótico, adicciones y relaciones destructivas de camino a una redención a través de la literatura. La película resulta admirable por tratar de emular el afán experimental de su modelo pero, lejos de transmitir el poder que Stewart por lo visto halló en el texto de Yuknavitch, acaba aplastada bajo el peso de sus florituras artísticas.

‘La cronología del agua’, en efecto, subvierte la estructura narrativa tradicional con la intención de capturar la naturaleza fragmentaria de la memoria. Cada escena es una maraña de trémulos primeros planos de manos, piedras, cristales o zapatos y momentos durante los que una susurrante voz en off dice cosas supuestamente profundas que en ningún momento ahondan en la mujer que protagoniza una sucesión de momentos implacables, repetitivos e intercambiables de dolor, sexo y exceso. A pesar de ella, su relato de ardua rehabilitación no lograr ocultar cuánto depende de los clichés.

Desde el centro de la película, eso sí, la actriz Imogen Poots expresa una combinación de angustia animal y entereza que en general resulta extraordinariamente elocuente, y que casi logra contrarrestar la vacua afectación que la rodea.