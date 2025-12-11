Tecer os afectos para soster(se n)a comunidade
O regreso de Daniel Sánchez Arévalo achega un equilibrio axeitado no vaivén do dó dun pobo
Unha ferida aberta que devece por cicatrizar, malia as resistencias persoais tinguidas do medo ao esquecemento, da culpa de saberse vivo e, moi especialmente, da perda da identidade individual e colectiva ante a traxedia. É a carta de presentación de «Rondallas», o novo filme de Daniel Sánchez Arévalo, quen asina no seu regreso á gran pantalla un xusto equilibrio no vaivén do dó dun pobo galego marcado por un naufraxio.
Non prometía ser doado, porén, se hai un rasgo característico que se mantén ao longo de toda a película ese son as doses de drama e humor nos intres axeitados, mexendo así, sen caer en excesos, a narrativa dunha trama emotiva á par que a evolución das e dos protagonistas.
«Rondallas» é un filme no que cobran especial relevancia os silencios, as emocións atoadas nunha ferida que torna en cicatriz invisible, pero que nunca deixa de latexar, e tendo en conta que nos sitúamos na Guarda, malia non gozar de representación en pantalla, é imposible non erixir a imaxe das redeiras locais fiando tras os afectos que se van tecendo a medida que avanza a película, historias de vida cruzadas que dan cadansúa puntada sobre a dor, creando unha rede firme na que sosterse a un mesmo, pero tamén á veciñanza. E é que se hai unha mensaxe que transcende o filme, esa é a de que recuperar a esperanza e o futuro pasa polo comunitario, e que absolutamente ninguén debera quedar atrás.
Neste senso, se ben o peso emocional da trama recae principalmente en Javier Gutiérrez, María Vázquez e Judith Fernández, a engranaxe que logra artellar o cineasta entre personaxes fai de «Rondallas» unha obra coral na que todos e cada un tornan incondicionais. Véxase a tríade integrada por Xosé A. Touriñán, Carlos Blanco e Tamar Novas, artífices dos momentos máis cómicos e que son un verdadeiro balón de osíxeno.
Que Sánchez Arévalo fixo os deberes embebéndose do universo das rondallas e da música tradicional galega queda reflectido dende o primeiro minuto en pantalla e é de agradecer a posta en valor da nosa cultura dende o respecto, sen tópicos nin impostura. Sen facer «spoiler», escribo estas liñas coa beleza que garda un diálogo de frautas, coma se de paxaros se tratara, atravesada aínda no peito. Permítanse o aloumiño que é este filme.
