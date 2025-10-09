Crítica de 'Una casa llena de dinamita': Un filme extraordinario sobre el peligro nuclear

‘Una casa llena de dinamita’ Dirección: Kathryn Bigelow Intérpretes: Idris Elba, Rebecca Ferguson, Jared Harris Año: 2025 Estreno: 10/10/2025 ★★★★

Demonizada en algunos sectores por ser una directora que hace cine “masculinizado”, Kathryn Bigelow tiene una mirada y un estilo propios en relación con esos géneros –acción, thriller, espionaje– que se supone practican mejor los hombres. Uno de tantos clichés de nuestro tiempo. Otra demostración del músculo narrativo y la capacidad para trasladar al espectador al centro de un conflicto límite que tiene Bigelow es ‘Una casa llena de dinamita’, producción de Netflix que se estrena en salas antes de recalar en la plataforma.

A diferencia de tantos directores consumidos por las exigencias del ‘streaming’ –y aquí incluyo al sacrosanto Martin Scorsese–, Bigelow ha hecho lo que hace siempre sin pensar mucho en el soporte. Este filme sobre el peligro nuclear, de desenlace descorazonador y diría que muy realista para los tiempos que corren, está fragmentado en tres partes que cuentan el mismo hecho desde puntos de vista distintos: un misil con ojiva nuclear se dirige hacia Chicago en lo que va a ser el estallido de una tercera guerra mundial. Bigelow tiene la capacidad de pasar del dilema general al particular por lo que atañe a los implicados, gente corriente en cargos importantes. Todo muy fluido y orgánico, fruto de una puesta en escena íntegra y muy coherente con lo relatado.