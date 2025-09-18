Estreno de cine
Crítica de 'Los sudarios': David Cronenberg explora la relación de los vivos con sus muertos
Quim Casas
‘Los sudarios’
Año: 2025
Dirección: David Cronenberg
Intérpretes: Vincent Cassel, Diane Kruger, Guy Pearce
Estreno: 19/9/2025
★★★★
David Cronenberg está de vuelta, aunque ahora su cine tenga una apariencia más reposada y dialogada. Pese a ello, no hay ruptura en sus dos últimas películas, ‘Crímenes del futuro’ y ‘Los sudarios’, con lo que hacía como mago del ‘body horror’ de serie B –‘Vinieron de dentro de…’, ‘Rabia’, ‘Cromosoma 3’, ‘Videodrome’–, lo que hizo como autor consagrado –‘Inseparables’, ‘Crash’– y lo que hace ahora buscando financiación de entre las piedras. ‘Los sudarios’, un filme sobre la muerte o de qué manera podemos mitigar el duelo y la pérdida relacionándonos de otros modo con los muertos, llega a través del ‘streaming’ (estreno este viernes en Filmin), que ya no es un mal menor para según que productos, sino una eficiente realidad.
Interpretada por Vincent Cassel, su actor fetiche desde hace dos décadas, ‘Los sudarios’ da otra vuelta de tuerca a la relación de Cronenberg con la muerte después del fallecimiento de su esposa Denise. Cassel inventa una tecnología revolucionaria que permite a los vivos vigilar a los difuntos en sus mortajas, ver como los cuerpos se descomponen, seguir con ellos hasta el final. La trama se hace espesa, se coagula a través de relaciones esquinadas, profanadores de tumbas y asuntos residuales.
Donde algunos verán redundancia y desaliño, otros veremos depuración y esencialidad pese a que ‘Los sudarios’ tenga una superficie rugosa y varios momentos tumultuosos. Muchas cineastas han plasmado en una película su duelo personal, pero ninguna lo ha hecho de manera tan clara como ‘Los sudarios’, un filme que muestra el dolor de su autor ante la pérdida del ser amado y las complejas y controvertidas posibilidades de seguir adelante pese a no mitigar el dolor.
