Estrenos de cine
Crítica de 'Niki': retrato de una artista en llamas
Este 'biopic' de la fascinante Niki de Saint Phalle no carece de interés, pero le sobra algo de academicismo y le falta un punto de equilibrio
Quim Casas
'Niki'
Dirección: Céline Sallette
Intérpretes: Charlotte Le Bon, John Robinson, Damien Bonnard
Año: 2024
Estreno: 22 de agosto de 2025
★★★
El pasado año circuló por festivales el filme 'Un sueño más largo que la noche', fantasía experimental y antipatriarcal realizada por Niki de Saint Phalle. Parte de la vida de esta artista fascinante es recreada en este 'biopic' con los tópicos acostumbrados sobre el arte y la locura. Porque Niki, de niña, pintó de rojo los genitales de las esculturas de un museo, y de joven, casada con un novelista y madre de una hija –Laura Duke Condominas, protagonista de su película y de 'Lancelot du lac' de Robert Bresson–, guardaba debajo del colchón todo tipo de objetos punzantes. Tan ávida de conocimiento –fue modelo, interpretó en el teatro piezas de Jean Cocteau, hizo cine, pintura, escultura y, en su madurez, instalaciones urbanas– como inestable y de tendencias suicidas, ingresó en un manicomio en Niza en 1953.
La película se detiene demasiado en estos pasajes, busca clarificar los traumas de Niki desvelando que fue abusada por su padre, pasa de puntillas por su estancia en la mallorquina Deià y no acaba de fijar la relación que mantuvo con el dinámico escultor Jean Tinguely. Su experiencia es inabarcable.
Daría para más filmes. 'Niki' es desequilibrada. Interesante, porque el personaje lo es mucho, pero también académica, lo que es un contrasentido en relación con la artista evocada.
Suscríbete para seguir leyendo
- Era un clamor lo de los perros en las playas de Cangas.
- «Es muy fácil que te engañe gente que viene con dinero»
- La CRTVG cesa sus emisiones por satélite y los emigrantes gallegos reaccionan: «Era la ventana a nuestra tierra»
- Echan de un local de Moaña a un ciego por ir acompañado de un perro guía
- Cazados dos buzos furtivos portugueses que pescaban en Sálvora
- Cine bajo las estrellas: Castrelos despide el verano con toque inglés
- El edificio «Ardora», el más avanzado, emerge ya en el Barrio do Cura
- A vueltas con la portería