Crítica de 'Aún estoy aquí': contra la tiranía y el olvido

'Aún estoy aquí' (2024) Director: Walter Salles Reparto: Fernanda Torres, Selton Mello, Fernanda Montenegro, Valentina Herszage Estreno: 21/02/2025 * * *

La primera película del brasileño Walter Salles en 12 años habla de los estragos causados por las tiranías y de heridas que nunca sanan, pero también de la importancia de no olvidar y de no plegarse frente a la opresión. Con ella, en concreto, el director de ‘Estación central de Brasil’ (1998) y ‘Diarios de motocicleta’ (2004) recuerda los crímenes de Estado cometidos en su país durante la dictadura militar, y para ello recrea el caso real de Eunice Paiva, devota esposa de un excongresista socialista y madre de cinco hijos cuya vida dio un vuelco en 1971 cuando los militares se llevaron a su marido -hasta mucho más tarde no se supo que había sido torturado y asesinado-, y que durante décadas luchó sin descanso para que se hiciera justicia mientras intentaba mantener unida a su familia.

En sus primeros compases, ‘Aún estoy aquí’ se esfuerza -quizá demasiado- por sumergirnos en la felicidad del clan Paiva para maximizar el impacto emocional de su posterior destrucción, y se muestra eficaz mostrando cómo el horror borra casi todo rastro de calidez y vitalidad. A medida que avanza, sin embargo, prefiere centrarse en manejar estereotipos consustanciales al cine biográfico, favoreciendo los mecanismos argumentales formularios por encima de la exploración psicológica y tratando a los personajes menos como personas que como símbolos; Eunice, en concreto, se va definiendo por lo que hace y no por los efectos, sin duda devastadores, que ello tiene para ella. Afortunadamente para la película, la actriz Fernanda Torres se carga sobre los hombros todo el trabajo que Salles elude, bastándose con gestos sutiles y miradas implacables para transmitir la desesperación, la perseverancia, la vulnerabilidad y la entereza de la matriarca.